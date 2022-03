GF Vip, Barù: “ecco i nomi della mia alleanza per la finale”. Jessica non c’è

Chi sperava che l’amicizia tra Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, e Jessica Selassié potesse tradursi in qualcosa di più si è sbagliato di grosso. Addirittura, nelle scorse ore, pure il legame amichevole è stato messo in fortissima discussione. Insomma, parlare d’amore e di love story appare ormai come un qualcosa di assolutamente non aderente alla realtà. A far capire bene che aria tira al GF Vip tra il nipote di Costantino della Gherardesca e la principessa è stato proprio l’esperto di vini che, nel corso della festa tenutasi sabato sera all’interno della Casa più spiata d’Italia, a colloquio con Giucas Casella e Davide Silvestri, ha snocciolato la sua “alleanza” in vista della finale. E, colpo di scena, tra i nomi menzionati non c’è stata traccia di quello di Jessica.

Barù, discutendo del gioco delle nomination in cui bisogna salvare altri inquilini, ha detto chiaramente chi porterebbe in finale, laddove riuscisse ad arrivarci. “Tanto, se parte vicino a noi (la catena dei salvataggi, ndr), io salvo Davide, te (Giucas, ndr) e Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti”, ha spiegato lo chef che ha ulteriormente ribadito il concetto, a sottolineare di avere le idee più che chiare sui suoi compagni di avventura: “Tu, Soleil e Davide, non me ne frega un c…o di nessun altro. Nemmeno di Jessica. C’è l’allenaza dall’inizio. Si, mi sta simpatica, ma tu, Davide e Sole. Punto!”.

Le parole di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona hanno naturalmente innescato reazioni poderose da parte degli affezionati al Grande Fratello Vip, molti dei quali, attivissimi sui social, vedono, nella sua amicizia con Jessica, non dei sentimenti del tutto sinceri quanto piuttosto una strategia calibrata per staccare il pass per la finale.

D’altra parte è ormai chiaro a tutti che il ‘clan’ Selassié sia amatissimo sui social e che abbia fandom numerose in grado di influire sul televoto e, di conseguenza, sulle eliminazioni. Ma c’è dell’altro: sempre lungo la giornata di ieri, nel pomeriggio, anche Jessica ha iniziato a dubitare fortemente delle mosse di Barù.

Grande Fratello Vip 6: Jessica dubita fortemente dei comportamenti di Barù

“Vuole giocare. Crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa”. Così Jessica nell’analizzare il percorso del nipote di Costantino della Gherardesca. Dal canto suo Barù ha di nuovo evidenziato di non avere la benché minima idea di intrecciare una storia sentimentale con la principessa: “Non c’è niente. Sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica. Bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò”.

La favola dei “Jerù” non ha manco fatto in tempo a decollare che già ha emesso il canto del cigno.