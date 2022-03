Grande Fratello Vip, Jessica-Barù naufragano: lei ora dubita, l’accusa

Gli ultimi aggiornamenti dalla Casa non faranno felici i fan dei Jerù, questo il nome scelto per la coppia che sostengono

Cosa sta succedendo tra Jessica e Barù al GF Vip? La giovane Selassié pare stia aprendo gli occhi: non c’è trippa per gatti. O almeno non la “trippa” che vorrebbe lei, che sembra molto più coinvolta rispetto a Barù. Forse non si può parlare di amore ma anche perché non c’è stato molto modo di innamorarsi per Jessica. Barù è stato scostante nel rapporto con lei e ha spesso messo in chiaro che non potrà esserci niente. Peccato che subito dopo tornava a dare attenzioni alla principessa, facendo sì che sia lei sia i loro fan continuassero ad avere speranza.

I fan dei Jerù sono certi che lui stia nascondendo il suo interesse, qualsiasi possa essere il motivo dietro questo comportamento. Fosse anche il suo essere poco propenso a finire in dinamiche amorose nel reality show, e lo ha sempre detto. Eppure lui continua a dire che Jessica è solo un’amica: lo ha ribadito in queste ore. Non esclude l’attrazione fisica e l’ha ribadita anche parlando con Davide e Giucas in piscina. Oltre questo però non c’è altro. Insomma, per Barù non c’è futuro con Jessica dopo il GF Vip:

“Non c’è niente. Sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica. Bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò”

Barù ancora una volta è stato chiaro sulle sue intenzioni in questo rapporto rispondendo alle domande di Giucas. Nel frattempo Jessica ha cominciato a farsi domande, anche perché Gaetani sta prendendo un po’ le distanze. Pare stiano passando meno tempo insieme, questo almeno riportano le news del Grande Fratello Vip, e la Selassié si è lamentata di questo distacco sfogandosi con Sophie. Jessica ha dubbi su Barù oggi: secondo lei sta solo giocando per riuscire ad arrivare in finale. Questa l’accusa della principessa. Queste le sue parole:

“Vuole giocare. Crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa”

Sophie non è sembrata così sicura del fatto che Barù voglia a tutti i costi la finale del GF Vip, né pensa che Barù sia capace di fare qualcosa del genere. Ma Jessica ha confermato di essere dubbiosa. A questo punto Sophie ha continuato a ragionare con l’amica su come potrebbe tornare utile alla presunta strategia di Barù questo distacco. La Selassié ha le idee chiare anche su questo: “Io potrei uscire lunedì”. Per lei inoltre essendo il gioco alle battute finali potrebbe non avere più senso proseguire con questa strategia.

I dubbi di Jessica su Barù non hanno però convinto Sophie. Quest’ultima pensa che il concorrente abbia semplicemente iniziato a pensare alla vita che c’è fuori e per questo starebbe prendendo le distanze dalla Selassié. Per non sentirne la mancanza fuori, secondo lei. Infine ha consigliato all’amica di non “inacidirsi”.