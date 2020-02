Gf Vip, Barbara attacca Adriana e la Casa mormora: “La verità è solo una”

Barbara Alberti contro Adriana Volpe: ennesimo scontro fra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Barbara Alberti al Grande Fratello Vip sta portando avanti la sua personale battaglia contro Adriana Volpe, in nome di Rita Rusic. La scrittrice non riesce a passare sopra all’eliminazione di Rita ed è convinta che sia colpa di Adriana. Già da prima si era schierata dalla parte della Rusic, nominando l’altra in confessionale e spiegando di voler difendere la sua amica. Adesso che dal suo punto di vista Adriana è riuscita a eliminare Rita, Barbara sembra essere ancora più insofferente verso Adriana Volpe e non perde occasione per ricordarglielo. Le due ieri hanno avuto un altro confronto, andato in onda nel daytime di oggi, ma dai confessionali è emerso un quadro ben diverso.

Gf Vip, Adriana Volpe rassegnata di fronte ai giudizi di Barbara: “Pazienza, lo accetto”

Nel nuovo confronto-scontro, la Alberti ha detto ad Adriana che è aspra, che vuole regnare e che non sopporta le donne forti. Adriana ha chiesto in che modo potrebbe farle cambiare idea perché ovviamente non si sente rappresentata dalle parole di Barbara, ma quest’ultima è stata dura: non c’è rimedio alla sua antipatia verso la Volpe. La conduttrice sembra intenzionata a farsene una ragione: “Pensi che io sia la regina di questa Casa oggi che c’è democrazia e armonia? Pazienza, lo accetto. Finalmente ha avuto il coraggio di dirmi in maniera diretta sei insopportabile”. Gli altri concorrenti del Gf Vip però hanno iniziato a farsi un’idea ben precisa della situazione.

Barbara Alberti al Gf Vip non convince tutti: “Qua per fare polemica, interviene sempre a gamba tesa”

Paola Di Benedetto in confessionale ha detto: “La verità è solo una: a Barbara sta proprio sulle pa…e Adriana”. Insieme a lei c’era Licia Nunez, che ieri sembrava pensarla come Barbara su Adriana. Ma chi ha dato un quadro ben diverso della situazione è Fabio Testi. L’attore, sempre in confessionale, ha affermato: “Barbara è qua per fare polemica, deve prendere di punta tutti quanti. Deve intervenire sempre a gamba tesa”. La coppia Sandra e Raimondo del Gf Vip 4 è destinata a scoppiare?

Barbara e Adriana hanno pace al Gf Vip: un risveglio con sorpresa nella Casa

A sorpresa, però, stamattina Barbara Alberti ha voluto far pace con Adriana Volpe. La scrittrice si è anche scusata per il suo comportamento: “Ho riflettuto molto e ho capito che qua c’è l’ipertrofia dell’ego, si ha una visione chiara di sé stessi e ci si concentra troppo sui difetti altrui. Non mi sto rimangiando tutto quello che ti ho detto”. La Alberti ha poi aggiunto di aver passato una notte complicata ma rivelatrice, svegliandosi con l’idea di riappacificarsi con Adriana. Quest’ultima è stata ben felice di ricostruire un rapporto, vista la stima che prova nei confronti di Barbara.