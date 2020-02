Adriana Volpe al Gf Vip nell’occhio del ciclone: “Dubbio diventa conferma”

Gf Vip, Adriana Volpe affronta Barbara Alberti: le due sono ormai nemiche giurate nella Casa

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 4 non se la sta passando molto bene. La conduttrice Rai è sempre più nell’occhio del ciclone e fra i concorrenti aumentano quelli che non capiscono il suo comportamento. La sua nemica giurata in questo momento è Barbara Alberti, che ha intenzione di portare avanti una battaglia contro Adriana per vendicare Rita Rusic. Quest’ultima è convinta e ha raccontato alle sue amiche nella Casa che Adriana ha complottato per mandarla in nomination. Barbara continua a dire e ripetere che Adriana ha fatto di tutto per eliminare Rita, dimenticando che l’ultima parola spetta sempre al pubblico. Per esempio, Aristide vorrebbe eliminare a tutti i costi Patrick ma ci riuscirebbe? Il pubblico probabilmente non lo permetterebbe, per cui non è del tutto corretto dire che Adriana ha eliminato Rita Rusic.

Barbara Alberti contro Adriana Volpe: “Odi Rita”, la conduttrice non ci sta

Nonostante questo, Barbara Alberti non riesce più a convivere con la Volpe. Le due hanno avuto un acceso confronto in questi giorni, dopo lo scontro della diretta di lunedì. Adriana ha fatto notare a Barbara di essersi fidata ciecamente delle parole di Rita senza ascoltare la sua campana. La scrittrice ha ribadito di non voler avere a che fare con lei e ha parlato di odio di Adriana per Rita, ma la Volpe non ha gradito l’uso di questo termine. In confessionale infatti ha detto: “Odio? Cattiveria? Boh, mi dispiace ma in questo caso non mi appartengono e se ne faccia una ragione”. Il confronto tra Adriana e Barbara si è acceso e la prima ha alzato forse un po’ la voce, che è già bella squillante di suo, e la Alberti lo ha fatto notare dicendo di non sopportare i suoi decibel.

Adriana Volpe, anche Licia Nunez contro di lei al Gf Vip: “Il dubbio diventa conferma”

Notando che non riusciva ad abbattere il muro sollevato dalla Alberti, Adriana ha preferito lasciare la cucina e chiudere la conversazione. A questo punto è intervenuta Licia Nunez, che ha detto a Barbara che Adriana dinanzi a personalità più forti scappa. In confessionale l’attrice ha aggiunto: “Se la sottoscritta ha un dubbio sulla tua persona, con quel tipo di atteggiamento così sfuggente il dubbio diventa conferma”.