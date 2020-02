GF Vip, Antonio Zequila e Teresanna, resa dei conti: scuse con riserva

GF Vip, Antonio Zequila e Teresanna: la resa dei conti

Un paio di giorni fa un forte botta e risposta, nelle scorse ore, la resa dei conti tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila. In mattinata l’attore e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono ritrovati faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip per concludere ciò che era rimasto in sospeso. Ricordiamo che Teresanna aveva criticato apertamente ‘Boom boom’, lasciando intendere senza troppi giri di parole che fosse troppo pieno di sé e avesse un atteggiamento, a tratti, altezzoso. “Non urlarmi in testa”, ribatteva Zequila, rigettando i biasimi. Oggi un nuovo confronto…

Le scuse di Teresanna (ma con riserva)

Ad aver fatto il primo passo è stata Teresanna che a colazione si è avvicinata all’attore che le ha detto: “Mi dispiace per quello che hai detto l’altro giorno, io non ho oltraggiato nessuno e tu ti sei persa un pezzo”. “Perché da te mi aspetto che metti pace, invece ti metti sempre in competizione e hai detto di non voler recitare con gli altri”, la secca risposta dell’ex tronista. Zequila spazientito: “Non è andata così, Adriana mi aveva detto che Sara e Paola non volevano recitare con me, quando in realtà io e Denver volevamo fare una sostituzione solo per dividere Valeria e Antonella”. Teresanna, a questo punto, si è scusata con riserva: “Questo me lo sono persa e ti chiedo scusa, ma in quattordici giorni che sono qua ti ho sempre sentito parlare di quello che tu sai fare in più degli altri”. Finita qui? No…

GF Vip, torna il sereno tra Zequila e Teresanna: “Giusto confrontarci”

“Solo se si parla di cinema, non mi permetterei mai, poi Aristide mi è testimone, io ti assicuro che faccio sempre un passo avanti e prendo tutto con grande ironia”, ha replicato piccato Antonio. “E forse io non ti ho ancora conosciuto abbastanza, per me hai esperienza e saggezza che puoi usare per portare serenità”, la controreplica della Pugliese che ha aggiunto: “Il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia, come hai detto ne -La Livella- di Totò siamo tutti uguali”. Zequila ha sorriso: “Certo, tu hai fatto bene ad esprimere il tuo parere ma non è detto che la tua impressione sia giusta, ma è giusto confrontarci”. Il clima è tornato sereno: viva la ‘pax’. Durerà?