Zequila e Teresanna, nervi tesi: la Casa del GF Vip è una polveriera

Il GF Vip è sempre più una polveriera: scontro tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, nervi tesi

La Casa del GF Vip è sempre più rovente. Dopo le prime settimane in cui tutto è filato liscio – addirittura Barbara Alberti si stupiva della tranquillità, dell’educazione e della placidità di tutti gli inquilini -, ora i nervi sono tesissimi tra alcuni concorrenti. Solo oggi sono andate in scena due liti movimentate. Oltre a quella rumorosissima tra Antonella Elia e Valeria Marini (con tanto di spintone della prima), c’è stata quella tra Zequila e Teresanna Pugliese, protagonisti di uno scontro. Sembra che ogni giorno che passi, la dimora più spiata d’Italia sia sempre più una polveriera, con ‘regolamenti di conti’, malignità, spifferi e alterchi. Ma torniamo all’attore e all’ex fidanzata di Francesco Monte. Ad accendere la miccia è stata la prova di recitazione voluta dal GF…

Zequila non ci sta. Sarcasmo: “Non sono all’altezza di recitare con questi attori”

Zequila, cercando di placare gli animi, consiglia di mescolare i gruppi di recitazione delineati per evitare un altro scontro fra Valeria e Antonella (le due nelle ultime ore sono arrivate ai ferri corti. La sarda ha ricevuto anche una spinta dalla torinese, invocandone la squalifica). Peccato che la proposta non trovi il sostegno di Adriana Volpe che, riferendosi a Paola Di Benedetto e Sara Soldati, esclama: “Non sono d’accordo, il gruppo rimane così, perché una di loro adesso deve andare a fare le scene con Zequila”. La situazione poi precipita. “Mi sono stufato – dice Antonio – di questo atteggiamento, la mia era una proposta… Faccio io l’aiuto regista di Fabio Testi, non voglio partecipare, non sono all’altezza di recitare con questi attori (con sarcasmo, ndr)”. A questo punto, Teresanna interviene…

Teresanna: “La tua umiltà dove arriva?” Zequila: “Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa!”

“Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? Stiamo facendo un gioco, non stiamo facendo nessun film”, attacca Teresanna. Piccata la replica di Zequila: “Mi dicono che sono un galletto, mi sono rotto le scatole di sentire delle ca…te e che non vogliono recitare con me. E allora lasciamo stare che tanto non sono capace di recitare”. Finita qui? No. “Sei tu che dici che ‘Io faccio l’attore, io faccio quello e questo…”, incalza la Pugliese. “Io lo ho fatto, vuoi il mio curriculum?”, replica Zequila. Teresanna alza la voce: “Il tuo curriculum ormai ce lo hai sfilato ogni giorno, lo conosciamo!”. “Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa!”, l’invito dell’attore che, alla fine, torna al sarcasmo: “Io non lo so fare l’attore, sono un cane. Fabio faccio il tuo aiuto regista!”