Stanno per crollare altarini al Grande Fratello Vip 7? Il Natale si avvicina, eppure la magia natalizia non sembra aver portato serenità nella Casa di Cinecittà. Da una parte c’è una Dana Saber che si sta rivelando una vera mina vagante, e dall’altra c’è Giaele De Donà che rischia di vedere crollare degli altarini. Antonino Spinalbese è esploso ed è stato protagonista di un’accesa lite con la gieffina. In particolare, l’hair stylist sembra non aver trovato sostegno dalla sua amica durante gli scontri accesi con Oriana Marzoli.

Giaele ha tentato subito di spiegare qual è il suo punto di vista su ciò che sta accadendo tra Antonino e Oriana. A un certo punto, la De Donà ha pronunciato una frase che ha fatto decisamente infuriare Spinalbese: “Dopo tutti i triangoli che hai fatto…”. Tali parole hanno mandato su tutte le furie l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che si è diretto verso la porta della stanza da letto in cui stavano discutendo. Antonino è uscito dalla stanza, per poi rientrare un istante dopo e proseguire con la litigata.

“Ma vai a ca..re! Non voglio parlare con te. Senti il tuo di triangolo invece, dai vai tiralo fuori. Dai tiralo fuori“, urla Spinalbese al GF Vip. “Quello con Ginevra in cui mi hai fatto entrare tu?”, risponde Giaele. A questo punto, Antonino inizia a ridere e si lascia andare a delle dichiarazione che lasciano un po’ pensare. L’hair stylist si dice pronto a lasciarsi andare a rivelazioni spinose per la De Donà.

“Che cos’è che mi hai detto Giaele? Dai! Nulla? Vedi… È questa la verità. Che voi volete continuare ad avere, però poi io vi metto in difficoltà. Giaele, io e te sappiamo anche la nostra verità. Ascolta, non fare la furba. Perché se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana faresti una brutta figura tu ok? Lo sai benissimo. Quindi non fare la furba. Basta mi tutti quanti rotto le pa..e. Tu, lei e basta, Ginevra no. E Ginevra sai perché applaudiva? Perché non lo sapeva di Oriana”

Qual è questa verità che conoscono solo loro dure? Durante questo discorso di Antonino, Giale è apparsa in difficoltà e anche un po’ spiazzata. Alla fine, alzando il tono della voce, cerca di spiegare che il suo era solo un consiglio da amica.

“Sono venuta fuori per parlarti… Come quando ha parlato di Belen e io le ho detto che ha sbagliato a parlare di Belen. Hai sbagliato a non andarle a parlare, te l’ho detto”

Spinalbese, però, non ci sta e continua parlando di altre verità che sembrano ancora nascoste: “Lei mi dice che sono una me..a, tu sai la verità di me e Oriana, e ti metti a ridere?!”. Una lite molto accesa per Giaele e Antonino. Ma ancora la De Donà non sa che anche fuori c’è qualcuno che ha deciso, intanto, di svelare dettagli sul loro rapporto inediti. Si tratta di Luciano Punzo, che di recente ha lasciato la Casa attraverso il televoto.

Ospite a Casa Pipol, l’ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di aver avuto un buon rapporto con tutte le donne nel reality show. Ed ecco che ha svelato il suo retroscena:

“Ma che suor Giaele! Ci siamo massaggiati a fondo e mi disse che aveva voglia di sco..re”

GF Vip 7, Dana Saber scombussola le dinamiche della Casa

Dana Saber sta spiazzando tutti. La modella è approdata nella Casa di Cinecittà nel corso della puntata del 19 dicembre 2022 e già ha dato vita ad accesi litigi. Il pubblico è convinto che a istigare la nuova gieffina sia stata Antonella Fiordelisi e di questo avviso sono anche Giaele De Donà e Micol Incorvaia. In due giorni, Dana ha creato davvero molta tensione in Casa tra i Vipponi.

Sono più scontri quelli in cui la si vede protagonista solo nella giornata di oggi. Inizialmente Dana ha litigato con Patrizia Rossetti, per via delle pulizie. Sebbene ora ci sia tata Carla, che oggi è anche esplosa, i concorrenti non si sono ancora sincronizzati nel mantenere in ordine l’ambiente. Il tutto è iniziato quando la Saber ha chiesto ai suoi coinquilini di chiamarla se ci fosse bisogno di aiuto nelle pulizie.

Patrizia non si è trattenuta: “Se lo dicevi prima, ti chiamavamo prima. È tutta la mattina che lavo”. A questo punto, si è accesa tra loro una forte lite. La Rossetti l’ha rimproverata per il suo atteggiamento, ma questo non è bastato a calmarla. Poco dopo Dana è scoppiata a piangere e si è lasciata consolare da Wilma Goich in camera. Qui è stata raggiunta da altri gieffini.

Tra questi anche Nicole Murgia, che ha sminuito il malessere di Dana, facendo notare che “sembra un po’ esagerato piangere per una litigata sui piatti”. La nuova arrivata ha spiegato di essersela presa, in realtà, per una battuta di Milena Miconi sul suo udito. Proprio ieri, pare che la Saber avesse parlato dei suoi problemi uditivi, di cui soffre da un anno, con l’attrice.

Vedere la Murgia continuare a sminuire le sue ragioni, Dana si è lasciata andare a uno sfogo che ha sconvolto un po’ tutti. Urlando nella stanza, la Saber si è scagliata contro Nicol. Quest’ultima è rimasta senza parole e scioccata dalla reazione, al punto che ha preferito lasciare la stanza.

Non è finita qua, la nuova arrivata ha anche discusso animatamente con Micol Incorvaia. “Non fare il capobranco con me. Eri di là e stavi parlando male di me con la tua amica”, ha affermato furiosa la Saber conto la sorella di Clizia Incorvaia.

Ovviamente, Micol ha prontamente risposto all’attacco: “Ma quale amica? Vabbé ti sei messa d’accordo con qualcuno”. E, in effetti, l’ipotesi è che Antonella Fiordelisi abbia invogliato Dana a tenere questo atteggiamento aggressivo. Giale ha fatto notare: “Hai notato che dice le stesse cose che dice Antonella?”. Micol si è detta d’accordo con la De Donà, aggiungendo: “Ma infatti si vede che è tutto studiato”.

Neanche Nikita Pelizon riesce a fidarsi di Dana. Parlando con Micol ha palesato ciò che pensa: “Secondo me non prova a litigare perché con me non ce le fa. Ha visto il programma, ecco perché attacca te”. La Incorvaia si è detta, inoltre, pronta a sbugiardare la Saber in puntata.

Sono tanti i commenti negativi dei telespettatori rivolti a Dana Saber. Molti credono che la modella passi velocemente a un tono aggressivo durante le discussioni, mostrando troppa impulsività.