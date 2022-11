GF Vip, Antonino e Giaele: Oriana Marzoli su tutte le furie

Comincia ad incrinarsi il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Dopo le due notti di passione passate insieme sotto le coperte, i due gieffini hanno avuto un acceso faccia a faccia. Terzo incomodo Sofia Giaele De Donà, che ha avuto un flirt con l’ex hair stylist prima dell’ingresso dell’influencer venezuelana.

Giaele, su richiesta della stessa Oriana, è andata a parlare con Antonino per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso in merito al loro rapporto, che tanto ha fatto discutere visto che la De Donà è sposata. La Marzoli ha precisato di non aver mai detto alla coinquilina di non avvicinarsi all’ex compagno di Belen.

Tuttavia da qualche giorno il rapporto tra Giaele e Antonino non è più lo stesso al GF Vip: i due si sono allontanati e secondo la modella la colpa è pure della sud americana. “É una ca***ta che io non mi avvicino a te, sei tu che hai paura di avvicinarti quando c’è Oriana. Mi sono allontanata per la situazione che si è creata e anche perché mi sono avvicinata ad altre persone”, ha detto la De Donà.

Antonino Spinalbese ha replicato piccato: “Non fare la furba, sono venuto da te e ti ho detto che è da 4-5 giorni che non mi consideri. Tu mi cerchi solo per i ca**i tuoi e per questo sei maleducata”. Il giovane ha poi avuto un confronto di fuoco con Oriana Marzoli.

Quest’ultima è andata su tutte le furie dopo aver appreso che Antonino avrebbe raccontato a Giaele di essere intimorito da lei e dal fatto che l’ha definito “il suo uomo”. Ma Oriana non l’avrebbe mai chiamato tale. “Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo”, ha ribattuto Antonino.

Spinalbese ha spiegato il motivo delle sue paure nella Casa, dove il tempo sembra dilatato: “Questa cosa mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma”. “Se hai paura e vuoi andare piano, non venire a dormire con me”, ha aggiunto seccata Oriana. “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”, ha concluso Antonino.

Un anno fa si è conclusa la storia d’amore tra Spinalbese e Belen: a tre mesi dalla nascita della figlia Luna Marì la coppia è scoppiata. Il motivo? A quanto pare tra i due c’era una forte incompatibilità caratteriale e oggi non avrebbero mantenuto alcun rapporto. La Rodriguez e l’ex compagno si sentono solo per il bene della bambina.

Poco tempo dopo la rottura con Antonino Belen è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, dal quale non ha mai divorziato ufficialmente nonostante i numerosi tira e molla. I due, che hanno in comune il primogenito Santiago, sono marito e moglie dal 2013.