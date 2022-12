Mettete nella stessa stanza Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e l’effetto ‘pollaio‘ si crea in un batter d’occhio. L’ennesima prova si è avuta nel corso della puntata in prime time del Grande Fratello Vip 7 in onda il 10 dicembre 2022. Durante la settimana Antonella ha litigato a non finire non solo con la venezuelana, ma pure Micol Incorvaia (tanto per cambiare) e con Giaele De Donà. Alfonso Signorini e gli autori, prima di far iniziare la discussione – che di discussione ha avuto bene poco visto che ci sono state solo grida a casaccio e voci che si sono sovrapposte -, hanno mostrato delle clip degli incendiari giorni appena trascorsi. Chi non le avesse viste se le vada a recuperare, anche se è opportuno sapere che non c’è nulla di nuovo sotto il sole: accuse reciproche, liti furiose e scambi di carinerie al veleno. Olé!

“Lasciatelo dire Antonella, quando Oriana ti diceva che non l’hai confortata quando ha sofferto per Antonino, non hai mostrato empatia”. Così Signorini nello spezzare una lancia a favore della venezuelana. Risposta della Fiordelisi? Poco comprensibile visto che ha iniziato a gridare al pari della Marzoli. Qualcosa si è captato. Antonella le ha dato della “maleducata”, Oriana ha replicato con un “non sei più mia amica, egoista”. Piccola incursione di Giaele: “Lei (la Fiordelisi, ndr) va sul personale”. La parola è poi passata a Sonia Bruganelli e sono state mazzate. L’opinionista ha ‘picchiato duro’ su Edoardo Donnamaria.

Rapido excursus: Donnamaria a inizio puntata, sorridendo, ha detto con soddisfazione di aver stabilito un record, cioè che è da tre giorni che non litiga con la fidanzata. Bruganelli ha preso la palla al balzo ed ha tuonato: “Se non vuoi litigare con Antonella, fai come stai facendo: le dai sempre ragione e te ne stai in un angolo, è l’unico modo”. “Non è così”, ha tentato una timida difesa Edoardo. Sonia ha subito ripreso: “Tu stai buttando via alcune amicizie per seguire troppo la pace con Antonella, non ci fai una bella figura”. Appalusi in studio!

E in tutto ciò, da che parte si schiera il pubblico? A giudicare dai commenti a caldo su Twitter e Instagram c’è in corso una vera e propria ‘sommossa’ virtuale contro la Fiordelisi. Il suo nome è persino finito in tendenza sul social dei ‘cinguettii’. E non perché sono cascate dolcezze nei suoi confronti: tra i migliaia di tweet piovuti, la maggior parte ha criticato ferocemente la giovane campana. Tantissimi coloro che la reputano “falsa”, “in cerca delle telecamere”, “maleducata”, “il nulla dal bell’aspetto” e altri attacchi.

Meglio non riferire quelli ancor più pesanti. Molto pochi invece gli utenti che credono che abbia ragione e si stia comportando correttamente. Diversi anche coloro che hanno utilizzato l’hashtag #tontonella. Per il copyright domandare a Guendalina Tavassi, visto che fu proprio lei a schernirla con tale nomignolo che ora è diventato di tendenza.

E pensare che la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia era iniziata in modo totalmente differente. Il pubblico, nelle prime settimane, la amava. Ora l’idillio si è rotto e, forse, sarebbe bene che la Fiordelisi si domandi anche il perché e si faccia un esame di coscienza. Il consiglio è anche per Oriana Marzoli, non certo uno stinco di santo.