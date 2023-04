GF Vip, Antonella Fiordelisi incrocia l’ex: l’incontro finisce male

L’ex fiamma della modella campana racconta di averla incontrata a Milano, lei però è scappata via per non incrociarlo

Gianluca Benincasa è riuscito a beccare la sua storica ex fidanzata Antonella Fiordelisi di recente, in un locale. Lei però, piuttosto che incrociare lo sguardo con il ragazzo che tanto l’ha fatta penare quando lei era al GF Vip, ha preferito svignarsela in fretta e furia. Questo è il racconto che il giovane ha fatto nelle scorse ore tramite un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, dove è seguito da poco più di 2000 persone.

Tutto è avvenuto a Milano, pochi giorni fa. Gianluca è entrato in locale verso le dieci di sera per salutare una sua amica, tale Giulia. Nello stesso luogo c’era per l’appunto anche l’attuale fidanzata di Edoardo Donnamaria, che piuttosto di salutarlo se n’è scappata senza troppi complimenti, scomparendo in un attimo. Ad onore del vero, Benincasa non ha fatto direttamente il nome di Antonella Fiordelisi nel suo cinguettio, ma alla luce dei trascorsi è evidente che stesse parlando proprio di lei (l’hype, d’altra parte, è ancora fresco).

Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza. — Gianluca Benincasa (@bengoal85) April 26, 2023

Almeno per il momento, la diretta interessata non ha commentato le dichiarazioni del suo storico ex, né per smentire né per confermare quanto è stato riportato. Evidentemente, Antonella in questo momento ha occhi e orecchie solo per il suo Edoardo e non ha né tempo né voglia di avere a che fare con certi personaggi che si è ormai buttata alle spalle.

Cosa aveva detto Gianluca Benincasa sul conto dell Fiordelisi

Il ragazzo, che aveva anche fatto il suo ingresso nella casa per un confronto con la Fiordelisi, aveva dichiarato che la modella e l’influencer campana era rimasta al suo fianco fino a pochissimi giorni prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Lei, ovviamente, aveva negato tutto, mentre lui ha sempre sostenuto di averle retto il gioco per inscenare il fatto che la giovane, in realtà, fosse entrata da single per avere più chance di creare dinamiche.

Il meccanismo però si è incrinato quando nel reality Antonella Fiordelisi ha incontrato il vero amore in Edoardo Donnamaria, lasciandosi così alle spalle Benincasa, a cui oltre al danno si è aggiunta pure la beffa finale. Da qui gli sfoghi di Benincasa, che però una volta terminato il reality non stanno avendo più tutta questa grande eco.