GF Vip, Antonella Fiordelisi bacia Edoardo: lo sfogo del padre

Antonella Fiordelisi sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver aiutato Marco Bellavia a sentirsi meno solo nella Casa più spiata d’Italia l’influencer di Salerno si è avvicinata parecchio ad Edoardo Donnamaria. Un flirt rovinato però nelle ultime ore dalla vicinanza tra la 24enne e Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Antonella ha ammesso che Spinalbese è il suo prototipo di uomo e questa dichiarazione ha mandato su tutte le furie Donnamaria. Dal canto suo Antonino ha invece chiaramente affermato di voler flirtare con la Fiordelisi solo per vendicarsi della nomination di Edoardo.

Dopo qualche ora di distacco Antonella Fiordelisi ha cercato un confronto con Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha ribadito il suo forte interesse nei confronti della ragazza e per questo non è contento che qualcuno possa giocare con i suoi sentimenti.

“Io non ti capisco, capisco tutti ma te no. A me piaci. A me quando piace qualcuno devo usare delle strategie sennò non capisco bene. Lo faccio apposta. Voglio vedere se sei sincero”, si è giustificata Antonella Fiordelisi chiedendo poi un abbraccio ad Edoardo Donnamaria. Abbraccio che non è tardato ad arrivare e non solo…

Antonella ed Edoardo hanno finito per coccolarsi più del dovuto e tra i due c’è stato anche un dolce bacio. Il primo per questo GF Vip. È nata una nuova coppia? E l’interesse della Fiordelisi per Antonino Spinalbese? Spazio a un triangolo amoroso? La strada è ancora lunga da percorrere…

Lo sfogo del padre di Antonella Fiordelisi

Il comportamento di Antonella Fiordelisi – giudicato troppo ambiguo da parte di molti telespettatori – ha spinto il padre dell’ex schermitrice ad intervenire. Il signor Stefano, che è molto legato alla gieffina, ha condiviso su Twitter un lungo sfogo in sostegno della figlia:

“Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi co*****i. Credo abbia solo bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà la prossima volta”

Un chiaro riferimento anche a Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island che è stato legato ad Antonella per ben due anni. Il personal trainer romano non è mai piaciuto troppo alla famiglia Fiordelisi e più volte si è scontrato con il padre dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Chiofalo, inoltre, ha assicurato in una recente intervista che Antonella Fiordelisi prova ancora un sentimento forte nei suoi confronti visto che dopo la fine della loro relazione non si è più fidanzata ufficialmente con nessuno. Francesco ha addirittura parlato di un probabile ritorno di fiamma nonostante oggi sia legato a Drusilla Gucci.