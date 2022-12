Questa volta potrebbero aver esagerato Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7, definiti come coppia dai loro fan con il nome Donnalisi. Entrambi, chi in un modo e chi in un altro, sono al centro di una bufera sui social network. La bufera vede protagonista Oriana Marzoli, a detta del pubblico vittima di un’imitazione esagerata e di poco stile. Il momento non ha fatto infuriare solo la concorrente venezuelana, ma anche Donnamaria, che non le ha mandate a dire alla sua Fiordelisi.

I Vipponi nella Casa di Cinecittà si stanno divertendo con il gioco imitaVip, durante il quale l’imitatore deve mettere su una scenetta cercando di vestire i panni di uno dei suoi coinquilini. Antonella Fiordelisi ha imitato Oriana e per farlo ha scelto appositamente un determinato outfit, a detta sua inevitabile per imitare la sua ex amica. Per il momento, l’influencer ha indossato una minigonna trasparente, il perizoma, un reggiseno, degli occhiali da sole e una parrucca bionda.

Si è presentata il salotto da tutti i suoi coinquilini, mettendo il lato B ben in vista e facendo degli esercizi fisici. Con questa mossa, Antonella al GF Vip 7 ha voluto probabilmente ricordare il momento in cui, qualche giorno dopo il suo ingresso, Oriana ha indossato un abbigliamento poco coprente per fare allenamento. I video dell’imitazione della Fiordelisi stanno facendo il giro dei social e stanno facendo particolarmente discutere.

Antonella ha riso cercando di imitare Oriana, ha urlato varie volte le parole ‘Amore dolce’. Dopo di che, si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, a cui ha chiesto di dormire insieme. Si è così lasciata andare ad affermazioni di cattivo gusto, che ovviamente non sono piaciute alla diretta interessata. “Hai visto come prendo bene le palle?”, ha chiesto ironicamente la Fiordelisi all’hairstylist, che non ha trattenuto la sua risata.

A difendere Oriana ci ha pensato Edoardo Tavassi, il quale ha fatto notare che queste cose la venezuelana non le ha mai dette. La stessa Marzoli ha commentato confermando questo concetto e dichiarando: “Imitazione pessima”. Non solo, ha chiesto a Edoardo Donnamaria cosa pensasse di questa imitazione: “Ora ti piace di più la tua fidanzata?”.

Oltre questo, Giale De Donà ha rivelato a Oriana che, durante questa imitazione, Antonino in confessionale solo con Antonella si è sentito abbastanza imbarazzato. “Mi ha detto ‘Non hai idea cosa ha fatto’, era imbarazzato. Ha fatto un confessionale forte”, ha confessato Giaele.

La maggior parte del pubblico ha trovato l’imitazione di Oriana messa in scena dalla Fiordelisi davvero fuori luogo. Sono diversi i telespettatori che stanno esprimendo tutta la loro disapprovazione nel vedere queste scene che stanno facendo il giro del web.

GF Vip 7: Edoardo Donnamaria delude e fa discutere

Non solo Antonella, ma anche Edoardo Donnamaria sta facendo discutere sul web. Già nei giorni scorsi ha fatto parecchio parlare una parola espressa mentre parlava della Fiordelisi. Una terminologia la sua che sta creando malumore. Ancora oggi, durante l’imitazione di Oriana, furioso per l’outfit scelto dalla fidanzata, Donnamaria si è lasciato andare a parole pasanti.

“Non fare la tr**a”, ha affermato Edoardo rivolgendosi ad Antonella. Quest’ultima non riesce a comprendere il motivo per cui Edoardo si sia arrabbiato con lei per il look sfoggiato.

Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene. Si è arrabbiato per come ero vestita”

Intanto, sembra proprio che Edoardo Donnamaria si sia reso conto di aver esagerato con le parole. Parlando con Luca Onestini, si è detto certo del fatto che nel corso della puntata che andrà in onda sabato 17 dicembre “succederà un macello”. I telespettatori hanno ipotizzato che il volto di Forum sia stato chiamato in confessionale dagli autori, che potrebbero avergli anticipato qualcosa.

Ma Edoardo sembra non avere alcun timore al riguardo, anzi ammette di non vedere l’ora di dire ciò che pensa. Questo sebbene sia consapevole di aver fatto “delle affermazioni pesanti, che sicuramente tireranno fuori”. Il gieffino non vede l’ora di poterle giustificare.

#gfvip Che schifo. Gelosa pazza di Oriana ma non per Edozerbino, ma per Antonino — [email protected] (@MonyEmme1) December 15, 2022

Comunque tanto di cappello a #Oriana! Fossi stata al suo posto questa “ironia” non l’avrei ne apprezzata ne accettata! #GfVip #GrandeFratelloVip — Clementina Gallo (@Clemegallo) December 15, 2022