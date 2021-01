GF Vip Antonella Elia “pagata per fare la cattiva”: svelato il cachet stellare

Ci è o ci fa? Davvero Antonella Elia è così ‘cattiva’ oppure recita un ruolo? E soprattutto, ammesso e non concesso che appositamente vesta i panni della donna ‘perfida’, quanto guadagna al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista ‘malefica’? A fare i conti in tasca alla soubrette 57enne ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero. Proprio sul quotidiano, il giornalista ha snocciolato dei numeri circa il cachet della Elia, sostenendo inoltre che il suo modo corrosivo di affrontare alcune situazioni relative al reality Mediaset (vedere ad esempio il tanto discusso confronto con Samantha De Grenet) sarebbe dettato più da esigenze televisive che dalla sua vera natura.

Alessi descrive Antonella come “una donna a modo” al di fuori del contesto del piccolo schermo. Dunque ben differente da quel che invece traspare al Grande Fratello Vip 5 dove è stata, sempre citando il giornalista, “così crudele, cattiva”. Il direttore di Novella 2000 è quindi convinto che dietro al cinismo di Antonella si nasconda dell’altro. Vale a dire un corposo cachet. “Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, ‘Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva’. Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo”, conclude.

Sarà vero? Chissà… Quel che è certo è che Alessi, oltre a essere una penna quotata, è in contatto con molte figure della tv, partecipando a diversi salotti e quindi ben conoscendo dinamica e dettagli di alcuni programmi. La soffiata che ha ricevuto potrebbe quindi essere attendibile.

GF Vip 5, Antonella Elia fuori da ogni schema: spontaneità o calibrata recitazione?

Il tema non è nuovo ed era già stato dibattuto nella scorsa edizione del reality di Canale 5, quando la Elia era una concorrente e non una opinionista. Anche allora divise il pubblico e la critica: c’era chi pensava che le sue escandescenze fossero ben ‘calibrate’ a scopo puramente televisivo e chi riteneva invece che fossero del tutto genuine. La discussione ora si riapre. Adriana Volpe, di recente intervenuta tramite le colonne di Chi Magazine, ha detto la sua sulla questione (all’interno della Casa ebbe non poche frizioni con la torinese). Nella fattispecie la trentina ha dichiarato che ancora oggi non è riuscita a capire se Antonella ‘ci è o ci fa’.