GF Vip: Antinolfi e Sophie Codegoni intimi, l’ex di lui non reagisce bene

Come l’avrà preso Greta Mastroianni il bacio fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? La risposta a questa domanda è “non proprio benissimo”, per usare un eufemismo. L’ex fidanzata dell’imprenditore napoletano ha messo mano alle sue Instagram Stories per un commento secco, diretto e al vetriolo alle immagini apparse nelle scorse ore.

Ma proviamo a fare un po’ di ordine rispetto a ciò che è accaduto di recente nella casa più spiata d’Italia. Dopo giorni e giorni di corteggiamento serrato, Gianmaria Antinfolfi è finalmente riuscito a conquistare la bella ex tronista di Uomini e Donne. Le immagini apparse di fronte agli occhi di milioni di telespettatori potenziali parlano chiaro, anzi chiarissimo. I due sono finiti sotto le coperte insieme e hanno passato una notte di fuoco, fra baci, carezze e chissà cos’altro ancora.

Eppure nei giorni scorsi Sophie Codegoni era apparsa piuttosto restia a lasciarsi andare con il coinquilino campano. Gianmaria Antinolfi si era dimostrato, a detta della modella, troppo poco deciso e risoluto. Questo, per qualche tempo, è stato il motivo per cui la Codegoni l’ha voluto mantenere a distanza. Se non fosse altro che, ad un certo punto, qualcosa in lei è cambiato ed è esplosa la passione.

E a questo punto entra in scena Greta Mastroianni. La ex di Antinolfi, nelle sue Stories Instagram, ha ripreso un’immagine della scena romantica commentandola in tono sarcastico. “Complimenti” ha scritto la Mastroianni, accompagnando il suo commento da una serie di emoji dell’applauso, ovviamente dal significato ironico.

La stessa Mastroianni, fra le altre cose, proprio nei giorni scorsi era entrata nella casa del GF VIP per bacchettare il suo ex fidanzato. Prima di perdere la testa per la Codegoni, l’uomo è infatti stato al centro di discussioni e polemiche per aver rivolto le sue attenzioni all’ex Soleil Sorge. Quest’ultima, come ricorderete, aveva avuto per lui delle parole durissime, definendolo un vero e proprio stalker.

Resta soltanto ora da capire se arriverà oppure no una reazione social da parte della madre della Codegoni, che già nei giorni scorsi aveva espresso il suo disappunto nei confronti di Antinolfi.