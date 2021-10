GF Vip anticipazioni stasera: grandi ospiti e l’eliminato al televoto

Importanti novità per i gieffini nella decima puntata, che andrà in onda venerdì 15 ottobre 2021: qualcuno entrerà nella Casa di Cinecittà per fare delle sorprese

Nella prima serata di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, il Grande Fratello Vip 6 torna su Canale 5 con la decima puntata. Cosa dicono le anticipazioni sul nuovo appuntamento? Come sempre, in studio il pubblico ritroverà Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy regalerà ai concorrenti altre sorprese stasera. In particolare, è stato annunciato l’arrivo di ben due grandi ospiti, che entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono pronti a fare un’importante sorpresa, in diretta, nella prima serata di oggi. Come è noto, i due hanno una cosa in comune: la passione per l’acqua e il grande talento nel nuoto. Condividono questi due particolari con uno dei gieffini presenti nella Casa, ovvero Manuel Bortuzzo. Va, però, segnalato che nelle scorse ore il giovanissimo nuotatore ha nuovamente accusato un problema di salute. Infatti, lui stesso ha fatto sapere ai coinquilini di avere ancora un’infezione.

Pertanto, nelle prossime ore dovrà incontrare il medico, che gli darà i giusti aggiornamenti sulla questione. Si pensa addirittura che Manuel possa abbandonare prima del previsto questo percorso. Intanto, Signorini farà vivere delle forti emozioni anche ad Amedeo Goria. Quest’ultimo, prima di conoscere il risultato del televoto, avrà modo di godere di nuove sorprese.

Lunedì scorso al GF Vip 6, il giornalista ha avuto l’opportunità di incontrare Vera Miales, la sua fidanzata. Quest’ultima, che intanto non sta ricevendo dei commenti positivi su quanto accaduto, era stata protagonista di un gossip abbastanza forte. La scorsa settimana, Alfonso aveva messo al corrente Amedeo della notizia: una foto sembrava annunciare una gravidanza di Vera.

Lei stessa ha avuto la possibilità di smentire il tutto. Cosa accadrà ancora stasera a Goria? Ha già incontrato Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Chi altro potrebbe entrare nella Casa per incontrarlo? Subito dopo, i concorrenti e il pubblico conosceranno il verdetto del televoto che attualmente vede in sfida Amedeo, Davide Silvestri e Raffaella Fico.

Al contrario di quanto avvenuto lunedì, stasera il televoto è a eliminazione. Dunque, il Vip meno votato dovrà lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà. Attualmente, nei sondaggi Davide è colui che sta ricevendo più voti. E, in effetti, questo si poteva già immaginare, visto che pare sia già abbastanza apprezzato dai telespettatori.

Al secondo posto si piazza la Fico, seguita da Goria. Pertanto, l’eliminato di stasera dovrebbe essere proprio Amedeo. Ovviamente, per avere la certezza al riguardo, bisognerà attendere la messa in onda.