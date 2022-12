GF Vip, anticipazioni: sorpresa per Antonino e il ritorno di Mehmet!

Cosa succederà nel corso della puntata del GF Vip in onda stasera, 5 dicembre, su Canale 5? Ad anticipare in esclusiva alcuni dei blocchi in programma nel prossimo appuntamento in diretta del reality show di Alfonso Signorini è stato questa mattina The Pipol Gossip.

Il media Instagram ha riportato almeno un paio di interessanti retroscena rispetto alla puntata del GF Vip in onda fra una manciata di ore che hanno come protagonisti Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti e, udite udite, anche Gegia.

Partendo dall’ex compagno di Belen Rodriguez, pare che al noto hair stylist verrà fatta una sorpresa molto speciale organizzata dalle due sorelle, che entreranno in casa per incontrarlo. Per il resto si dice che i telespettatori assisteranno ad uno scontro infuocato fra tre primedonne come Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti, anche se non è dato sapere quale sia l’argomento della contesa. C’è comunque da dire che il rapporto fra la Rossetti e la Goich è altalenante: a volte sembrano amarsi alla follia, altre vorrebbero prendersi per i capelli. È mistero su che cosa c’entri in tutto questo Pamela Prati, già eliminata dal gioco.

Dulcis in fundo, incredibile ma vero, si tornerà a parlare dell’assurdo caso di Mehmet, ovvero il presunto fidanzato della comica Gegia. Signorini e i suoi autori, evidentemente, deficitavano di spunti, visto e considerato che la strampalata storia sembrava essere ormai già dimenticata.

Il caso Mehmet spiegato bene

Vale la pena fare un breve riassunto in merito. Quando ancora era in casa, la comica pugliese aveva raccontato di essersi perdutamente innamorata di un tale Mehmet, conosciuto in un aeroporto ad Istanbul. Appena si erano incrociati, per caso, i due avevano capito che era subito vero amore ma Gegia, purtroppo, non era più riuscita a raggiungere l’amato. Secondo la versione di Gegia, l’uomo sarebbe stato impegnato a lungo per lavoro in Burkina Faso, paese dal quale non avrebbe potuto muoversi a causa della guerra civile. Ufficialmente, fra i due non c’è neanche stato un bacio. Com’è normale che sia, sono in molti a chiedersi se la comica non sia in realtà vittima di una sorta di truffatore. L’uomo, in ogni caso, esiste per davvero e ha anche rilasciato un’intervista a Fanpage. Quale sia la verità sul rapporto con Gegia, a quanto pare, verrà dunque svelato a breve.