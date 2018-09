GF Vip anticipazioni, parlano Ilary e Alfonso: ecco cosa accadrà

Grande Fratello Vip anticipazioni: Ilary e Alfonso rivelano tutte le novità della nuova edizione

La grande macchina del Grande Fratello Vip è tornata a lavoro. Ilary e Alfonso sono pronti ad aprire i battenti e tornare in onda con una nuova e scoppiettante edizione. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha incontrato la conduttrice e il suo co-conduttore, nonché anche opinionista del reality-show. Il cast è stato finalmente svelato, anche se a detta di Signorini potrebbe mancare ancora qualche nome. Gli autori della trasmissione sembrano voler tenere ancora per sé alcuni particolari dettagli di ciò che hanno in serbo per i tantissimi milioni di telespettatori. In ogni caso, la Blasi e il direttore di Chi sono convinti che sarà un grande successo. Ma vediamo insieme quali sono le novità della Casa più spiata d’Italia.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini pronti per il nuovo GF Vip: tutte le novità

Ilary Blasi ha svelato che quest’anno ci sarà senza dubbio qualche piccolo cambiamento. “So che non ci sarà più la Stazione e che qualcuno entrerà nella Casa con una modalità nuova, ma l’ho scoperto origliando quello che dicevano gli autori. A me non confidano nulla.” Dal canto suo, Alfonso è convintissimo che i protagonisti di questa edizione hanno tutte le carte in regola per sorprendere il pubblico. “Le premesse per divertirsi ci sono tutte. Tra le donne scommetto su Eleonora Giorgi, un tipo ingestibile, e la Fusco: per la sua esuberanza prevedo che andrà in nomination ogni settimana. Tra gli uomini mi interessano molto Walter Nudo, un ‘para guru’ moderno, e Francesco Monte, che mi auguro possa trovare la sua identità.”

Grande Fratello Vip, Ilary e Alfonso: un legame ormai indissolubile

A quanto pare, in questi tre anni di Grande Fratello Vip, la Blasi e Signorini hanno imparato a conoscersi e a volersi bene. Insieme hanno rivelato di divertirsi molto e di essere diventi anche molto affiatati. Entrambi sono anche sicuri che se entrassero nella Casa più spiata d’Italia si divertirebbero moltissimo. Alfonso ha chiesto agli autori di poter entrare, ma gli autori non sembrano approvare. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere i nomi del cast ufficiale.