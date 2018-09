GF Vip anticipazioni: colpo di fulmine tra due concorrenti? Il gossip

Grande Fratello Vip anticipazioni: flirt in corso tra Benedetta Mazza e Stefano Sala prima di entrare in Casa? Gossip

La terza edizione del Grande Fratello Vip non ha ancora riaperto i battenti, eppure già non si fa altro che parlare del nuovo cast. Una volta ufficializzati i nomi dei concorrenti, sui social si è scatenato il caos. Ora, è il settimanale di gossip Spy ha far drizzare le orecchie dei fan del reality-show di Canale 5. A quanto pare, potrebbe esserci già aria di flirt tra coloro che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. I due interessati allo scoop lanciato dalla rivista sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Per chi ancora non sappia bene chi siano, la prima è un’ex professoressa del noto game-show della Rai, L’Eredità. Lui è invece un noto ballerino e ex marito della meravigliosa Dayane Mello, da cui ha avuto anche una bambina.

Benedetta Mazza e Stefano Sala: amore prima del Grande Fratello Vip?

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, Benedetta e Stefano sono stati avvistati insieme sul lago di Como, più precisamente a Menaggio. A quanto pare, la Mazza e Sala erano in atteggiamenti che hanno lasciato pensare a qualcosa di più di una semplicissima amicizia. In ogni caso, non ci resta che attendere il loro ingresso in Casa per capire come stiano realmente le cose. Senza dubbio, all’interno del GF Vip avranno modo di conoscersi più a fondo e capire se tra loro sia solo amicizia o se si possa iniziare a parlare addirittura di amore. Tutto ciò non fa che alimentare ancora di più la curiosità dei fan del programma condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: primissime anticipazioni sul reality-show

E mentre attendiamo la prima puntata del Grande Fratello Vip, sul web iniziano a circolare i primi gossip. Oltre ai rumors sul presunto flirt tra Benedetta e Stefano, arrivano anche delle voci che vedrebbero la fidanzata di Briatore entrare in Casa. In tutto questo trambusto, è finalmente arrivata l’ultimissima conferma sull’arrivo di Francesco Monte.