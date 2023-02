Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: le anticipazioni di lunedì 6 febbraio 2023 confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi. Alfonso Signorini nel corso della puntata di stasera farà entrare nella Casa tre ex di altrettanti Vipponi. Notizia confermata poco fa da Federica Panicucci che ha dato le sue solite anticipazioni sul GF Vip 7. C’è grande attesa sui social anche per scoprire chi sarà il preferito: al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Davide Donadei. Le prime due in apparenza avrebbero più possibilità di essere elette preferite, ma dai sondaggi sul Web e dai commenti sui social la corsa potrebbe essere a due: Nikita e Alberto.

Mai dire mai, già una volta c’è stato il colpo di scena di Antonella preferita nonostante nessuno se lo aspettasse. Potrebbe succedere di nuovo. E sempre a proposito della Fiordelisi, suo padre ha impedito l’ingresso del quarto ex, il più atteso di tutti. Tra gli ospiti speciali del GF Vip 7 c’era anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella, ma il signor Fiordelisi è ricorso all’unico mezzo in grado di impedirne l’ingresso: un esposto per stalking. Adesso il pubblico spera che la verità di Gianluca venga comunque affrontata nella Casa. Signorini lo farà? Metterà la Fiordelisi spalle al muro, mostrando video, foto e audio di Gianluca?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di stasera sul GF Vip 7 confermano gli altri ingressi. Ci sarà naturalmente Ivana Mrazova, già annunciata la settimana scorsa. Tutti sono curiosi di scoprire come andrà a finire con Luca Onestini: insieme hanno fatto sognare il pubblico del Grande Fratello Vip e continuano a farlo sognare. Rientrerà nella Casa anche Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro: i due oggi sono molto amici. Come si comporterà con Oriana Marzoli?

Infine, l’ultimo Vippone che incontrerà un ex è Nikita Pelizon: arriva Matteo Diamante. I due hanno avuto una relazione tormentata, chi li ha seguiti a Ex on the Beach lo ha visto con i propri occhi. Lui sarà ancora innamorato? O finalmente sarà riuscito a dimenticarla? Si vedrà. I tre ex non dormiranno però insieme agli altri concorrenti, ma avranno un loft tutto per loro. Per il momento, almeno.

Federica Panicucci a Mattino 5 ha svelato anche il destino di Milena Miconi: è rientrata al GF Vip ed è in quarantena. La Vippona è uscita dalla Casa per dare l’ultimo saluto al suo agente venuto a mancare nelle scorse ore. Forse sarà in collegamento stasera o forse no, al momento comunque è in isolamento in attesa di rientrare.