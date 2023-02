Il papà di Antonella Fiordelisi ha fatto di tutto per fermare l’ingresso dell’ex Gianluca Benincasa al GF Vip 7. E ci sarebbe riuscito, alla fine. Gianluca era tra gli ospiti speciali annunciati da Alfonso Signorini, tutti ex fidanzati pronti a varcare la porta rossa. Evidentemente Benincasa era un ospite “scomodo” per i Fiordelisi e hanno deciso di ricorrere a ogni mezzo possibile per far sì che saltasse l’ingresso. Voci di corridoio nei giorni scorsi hanno ipotizzato una battaglia del signor Fiordelisi contro gli autori per far sì che Gianluca non entrasse. Forse non ha raggiunto il suo scopo con le buone e ha deciso di usare altri mezzi.

Il papà di Antonella Fiordelisi ha denunciato per stalking Gianluca Benincasa. A queste condizioni il suo ingresso dovrebbe essere saltato. Deianira Marzano nelle scorse ore ha riportato che Fiordelisi avrebbe presentato un esposto nei confronti di Gianluca per stalking con divieto di avvicinamento. Quindi non possono stare nella Casa insieme. Nel frattempo Antonella ieri sera mandava saluti dalla Casa proprio a Gianluca. Benincasa stesso ha replicato con un video su Instagram:

“Tutte queste accuse che mi hanno fatto come stalker, chissà chi sono, chissà cosa ho fatto. Non è vero niente ovviamente. Sono rimasto proprio deluso perché mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza, la ragazza che stava con me prima di entrare al Grande Fratello, mi ha tradito in diretta. Il padre e la madre lo sapevano. Non ho mai stalkerizzato nessuno. Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a prendere le valigie, tante commissioni per lei che ho fatto volentieri”

Gianluca ha spiegato che i rapporti con la famiglia di Antonella sono sempre stati sereni fino al 12 ottobre, quando ormai lei era vicina a Edoardo Donnamaria. Ed erano nati i Donnalisi, di conseguenza. I genitori non hanno mai nascosto, d’altronde, di essere dei Donnalisi. Benincasa ha precisato di aver già affidato tutto il materiale al suo avvocato per potersi difendere. “Loro hanno fatto un danno alla mia immagine, tanto grande. Non è bello quello che hanno fatto, loro sapevano tutto di me e lei. Forse erano ossessionati loro da me, non io da lei”, ha aggiunto.

Gianluca Benincasa pubblica foto, video e audio con Antonella Fiordelisi, il padre minaccia nuove denunce

La versione di uno contro la versione dell’altro. Dopo questi aggiornamenti, però, Gianluca Benincasa ha pubblicato foto, video e audio con Antonella Fiordelisi in cui si vede che sono stati insieme fino a poco prima che lei iniziasse la quarantena. Ci sono le date. In un video, del 31 agosto 2022, pare si dicano ti amo – “Troppo”, “Io di più” -, poi lei dice che sarebbe andata a Roma. Per questo l’ex era in studio a sostenerla. Non solo, Benincasa ha postato anche una foto con papà Fiordelisi sorridente di settembre. Un modo per far capire insomma che tutto andava bene fino all’inizio del GF Vip.

“Mi sta tornando la memoria”, ha scritto ironicamente Gianluca. Ha pubblicato anche un audio in cui Antonella gli comunica un gesto che avrebbe fatto dedicato a lui. Lo avrebbe camuffato dicendo fosse per i fan ma in realtà era per lui, questo dice la Fiordelisi nell’audio. Insomma come faceva Elisabetta Gregoraci con i colpetti sul cuore, ma non si sa quale gesto avrebbe fatto Antonella perché è stato pubblicato solo l’audio. Gianluca ha eliminato la storia in questione, ma circola liberamente su Twitter. Poi sempre Benincasa ha scritto:

“Ragazzi è stato un forte stress per me quello che è successo. Mi hanno denunciato sulla base del nulla e hanno addirittura fatto un ordine disposto dal giudice. È la prima volta che mi accade una cosa del genere. Per me è stato uno shock. In tutto ciò ho perso anche il cellulare contenente tutta la mia vita privata sull’autogrill e domani mi tocca denunciare anche tutto questo”

Naturalmente dopo questi aggiornamenti il signor Stefano Fiordelisi, agguerritissimo come sempre, ha replicato a Gianluca dicendo di voler andare di nuovo dai carabinieri. In una storia ha scritto di non credere alla versione del cellulare rubato:

“Far finta di perdere un cellulare per togliersi ogni responsabilità sull’eventuale pubblicazioni di foto e video è un metodo ben conosciuto dalle forze dell’ordine. Chiunque in futuro pubblicherà foto o video personali di mia figlia verrà perseguito penalmente. Lui oggi avrà altre denunce”

Con tutto questo materiale il pubblico ha modo di farsi un’idea sulla vicenda e sul modo di agire di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Lei aveva dato una versione diversa quando Gianluca è stato nella Casa, aveva smentito di essere stata fidanzata con lui fino a poco prima di entrare. Tuttavia chi invece dovrebbe sapere la verità è proprio Donnamaria, che è nella Casa e all’oscuro di tutto. Così come gli altri concorrenti che condividono con lei questo percorso. Cosa farà Signorini, adesso?

Gianluca Benincasa fiume in piena: la sua verità

Gianluca ha deciso di non rimanere in silenzio, anzi ha rilasciato un’intervista a Fanpage per aggiungere ulteriori particolari. Era davvero in quarantena, ma ieri sera ha fatto ritorno a Salerno. La produzione davanti a un esposto non può far nulla, si tratterebbe per l’appunto di un divieto di avvicinamento. I genitori di Antonella accusano di stalking Gianluca, lui però ha video e prove che testimoniano il fidanzamento tra i due. Dunque potrebbe dimostrare la sua innocenza. Intanto, però, gli è piovuta addosso un’accusa alquanto grave. Per fermare la sua partecipazione a un reality show.

“Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello”, ha ribadito. “Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò”, ha raccontato. Fanpage ha visionato il video in questione e ha confermato tutto:

“Abbiamo visionato il video in questione, datato 18 settembre 2022, il giorno prima che il Grande Fratello cominciasse. Si tratta di una videochiamata tra Antonella e Gianluca. Lei è a Roma, lui a Firenze. Antonella si rivolge a Gianluca chiamandolo ‘amore mio’ e si commuove quando è il momento di salutarlo. Lui le raccomanda di ‘giocare bene’ e di farlo per lui”

Gianluca ha mantenuto il gioco alla ex, ha mentito per proteggerla e per far sì che questa storia non le si ritorcesse contro. Ora però deve difendersi. Antonella Fiordelisi aveva già parlato di ship prima del GF Vip:

“In quell’occasione, le ho tenuto il gioco per non rovinare il suo percorso. Lei era impaurita perché temeva che raccontassi tutto e facessi crollare la ship fasulla che aveva creato lì dentro. Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare”

Benincasa sostiene di avere video e messaggi di tutto ciò che racconta. Si sono sentiti anche quando lei era in quarantena. Che l’esposto sia stato presentato proprio per evitare che tutto ciò venisse fuori? Gianluca e Antonella insieme al GF Vip 7 sarebbero stati di sicuro argomento di discussione, la verità di uno contro la verità dell’altra. Con l’unica differenza, però, che lui avrebbe probabilmente tirato fuori le prove. E il castello costruito dalla Fiordelisi sarebbe crollato in prima serata su Canale 5.