GF Vip, Andrea Casalino era fidanzato con un’ex tronista di UeD: il nome

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip ha svelato di essere stato fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne. Su Twitter i più attenti alla diretta si sono scatenati dopo le rivelazioni del concorrente, che ha parlato delle sue relazioni amorosi passate. I fedeli al canale Mediaset Extra hanno risposto presente anche quest’anno ed è grazie a loro che al Web non sfugge mai nulla di ciò che succede nella Casa più spiata d’Italia. Stavolta non si tratta di una dinamica, ma di un vero e proprio gossip. Sì, perché Andrea è conosciuto per aver avuto una relazione con un altro volto noto ma non si parlava di un’ex tronista!

Casalino si è presentato come ex fidanzato di Paola Caruso, poi ha raccontato di aver altre ex famose. Chissà se Adriana Volpe gradirà che Andrea abbia, in buona fede di sicuro, elencato i nomi delle sue ex fidanzate. L’opinionista infatti ha demolito Gianmaria Antinolfi per il suo video di presentazione dove ha parlato delle sue ex famose, ma di sicuro anche su indicazione degli autori. Tornando a Casalino, su Twitter gli utenti hanno riportato che avrebbe avuto una relazione anche con Alessia Macari, oltre all’ex tronista e alla Caruso. Pare ci sia anche una dentista nel suo passato, però non è un personaggio noto come le altre. Ma chi è l’ex tronista ed ex fidanzata di Andrea Casalino?

Il Vicolo delle News ha raccolto alcuni tweet sull’argomento e soprattutto ha portato alla luce il nome della fortunata, scovato da qualche fan. Come scoprire con chi era fidanzato se non incrociando i dati che saltano fuori dai social network? Ebbene, è stato notato che ci sono stati diversi scambi di cuoricini tra Andrea Casalino e Sara Shaimi: è lei la sua ex fidanzata tronista? Probabilmente sì, ma non si può affermare con certezza.

Andrea Casalino e Sara Shaimi sarebbero stati fidanzati prima del suo trono. O almeno si sarebbero frequentati. Potrebbe essere lei anche perché la ragazza in questione sarebbe stata di recente tronista a Uomini e Donne. Pare inoltre che il periodo di riferimento sia tra il 2017 e il 2019. Perché sarebbe finita? Per la distanza, ha riportato qualcuno su Twitter.