Martina Nasoni scaglia l’arco con tutte le frecce al Grande Fratello Vip: la produzione del reality show di Alfonso Signorini si sarebbe resa protagonista di uno sgarbo bello e buono nei suoi confronti, invitandola per poi cambiare repentinamente idea e darle buca. La sua entrata all’interno della casa, seppur come ospite in occasione di una delle prossime puntate in diretta, è quindi ufficialmente saltata.

In teoria, Martina Nasoni avrebbe dovuto fare il suo ingresso a breve nel reality per incontrare il suo ex fidanzato, Daniele Dal Moro. Il modello e influencer veneto, infatti, ha fatto richiesta di poterla vedere al GF Vip in più di un’occasione, senza però aver mai ricevuto una risposta soddisfacente.

Le richieste di Daniele dal Moro non sono certo passate inosservate ai follower di Martina Nasoni, che a quanto pare ha ricevuto diverse richieste e spiegazioni sul perché non sia mai stata invitata a tornare nella casa, seppure per pochi minuti. Ecco che, alla luce dell’insistenza dei fan, l’influencer ha voluto fare chiarezza sulla questione, sfogandosi in modo amaro contro il reality.

L’invito, in effetti, era arrivato per davvero e lei (neanche a dirlo) non vedeva l’ora di poter fare capolino nel giardino della casa per un confronto con il suo ex. Ci sarebbe stato però qualcuno che, alla fine, avrebbe detto di no, bloccando di fatto la sua entrata. Qui sotto potete recuperare il suo sfogo, riportato anche da The Pipol Gossip su Instagram:

Giusto per essere chiara! Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità. Poi però è stato tutto annullato! Mi dispiace perché mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me. La parola di un’amica può davvero aiutare in questo percorso, lo so bene! Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno, purtroppo è stato deciso cosi! Con tutto il rispetto del mondo, ma non condivido pienamente questa decisione. Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Dani nei miei confronti lungo il suo percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa nei miei confronti, non voglio passare come menefreghista e dirvi che al contrario, sarei stata la prima a far sentire a Daniele tutto il mio appoggio. Vi abbraccio!”.

Perché l’entrata nella casa di Martina Nasoni è stata bloccata?

Una ragione precisa che possa spiegare il motivo per cui la Nasoni ancora non sia tornata come ospite al GF non c’è. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza (le cui opinioni sono da prendere con le pinze) sembrerebbe che ci sia qualcuno al GF Vip che l’ha presa in antipatia.

Almeno per il momento, insomma, i telespettatori dovranno rinunciare alla chiacchierata in giardino fra i due ex fidanzati. Nel frattempo, ad ogni modo, Daniele Dal Moro ha di che consolarsi: il concorrente si è nelle scorse ore avvicinato sempre di più alla coinquilina Oriana Marzoli, con il quale ha passato una notte di fuoco fatta di baci passionali e chissà cos’altro ancora.