GF Vip, “Alleanze follower per eliminare persone”: Goria fa nomi e cognomi

Amedeo Goria continua a far parlare di sé anche dopo la sua eliminazione dal GF Vip 6. Durante la sua permanenza all’interno della Casa il giornalista sportivo e conduttore 67enne è stato al centro dei gossip per alcuni suoi atteggiamenti e per il vero e proprio “teatrino” messo in atto dalla compagna Vera Miales. Oggi Goria ha deciso di dire la sua su alcune dinamiche che ha mal sopportato all’interno della Casa, facendo i nomi dei responsabili. In più ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita sentimentale e sul rapporto, che pare irrecuperabile, tra la compagna e la figlia Guenda, attrice 32enne.

Goria contro alcuni ex coinquilini

Amedeo Goria, intervistato da “Novella 2000”, ha sparato a zero contro alcuni concorrenti del GF Vip con cui ha condiviso la sua, seppur breve, avventura nella Casa più spiata d’Italia. I gieffini in questione sono Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri. Secondo il giornalista questi ultimi avrebbero utilizzato la loro grande popolarità sui social, dove contano migliaia di followers, per attuare strategie. Queste avrebbero avuto l’obiettivo di influenzare il televoto e portare determinati concorrenti all’eliminazione. Ecco le dure parole di Goria:

“Io tendo sempre a credere alle persone. Come all’interno della Casa: ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto”.

Il conduttore ha fatto questo discorso dopo essere stato accusato di ingenuità da parte della figlia Guenda, che ha commentato duramente il comportamento della Miales. La compagna di Goria, più giovane di lui di 31 anni, si è resa protagonista di un vero e proprio “teatrino” andato in onda durante la puntata del GF Vip del 11 ottobre. La modella moldava è stata inviata nella Casa in quanto affermava di essere incinta del conduttore. Nei giorni precedenti molte voci avevano parlato di un “pancino sospetto” della Miales. Ciò aveva letteralmente destabilizzato Goria. Arrivata a Cinecittà con un ingombrante abito da sposa ha poi però smentito la gravidanza, nell’incredulità generale.

Goria, cosa sta succedendo tra la figlia e la Miales

Goria, nonostante avesse parlato di diffidare la Miales dopo il tragicomico evento, ha ammesso a “Novella 2000” che non gli sarebbe dispiaciuto diventare nuovamente padre. La figlia Guenda, avuta dal matrimonio con la conduttrice Maria Teresa Ruta, si dice furiosa per quello che è successo al padre. L’attrice pensa che quest’ultimo sia stato raggirato dalla modella per visibilità. Questa, a quanto pare, non avrebbe ancora chiesto scusa a Guenda. I rapporti tra le due sembrano essere tuttora tesissimi. Ecco il commento di Goria sulle ostilità tra la compagna e la figlia:

“Guenda ha il suo carattere. È dolcissima, fragile ed educata, al contempo se si arrabbia, se si inalbera diventa Eleonora Duse mentre recita. L’esempio calzante si riferisce a quando è intervenuta al GF e si era arrabbiata con me sul mio comportamento con Ainette, a cui facevo i ‘grattini’. Che era una cosa un po’ preordinata, e aveva avuto un’eco molto grande al di fuori del programma. Con Vera si è arrabbiata molto perché ha capito che io in effetti nel dubbio di diventare padre ho passato tre giorni di fuoco terribile nella Casa, da quel venerdì al lunedì sera quando poi si è presentata con l’abito da sposa, dicendo che non era incinta, ma aveva avuto questa gravidanza isterica”.

Resta da vedere come si evolverà il rapporto tra Goria e la Miales, incrinato dalla gravidanza inscenata, e se le due donne decideranno prima o poi di sotterrare l’ascia di guerra.