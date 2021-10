Il giornalista e l’incontro surreale con Vera Miales: ovviamente non c’è alcuna gravidanza in corso

Ma quale dolce attesa, ma quale gravidanza psicologica, ma quali lacrime, ma quale relazione: l’incontro di Amedeo Goria e Vera Miales, più che una reunion chiarificatrice è stata un cabaret. Addirittura Alfonso Signorini, maestro nel far sembrare serie alcune situazioni che non lo sono (d’altra parte la tv è spettacolo e lui è uno che maneggia il mezzo con maestria), a un certo punto si è arreso a cotanto ‘surrealismo’, pronunciando un tragicomico: “Io dopo questo mi licenzio”. Nel frattempo su Twitter è piovuto di tutto: l’incursione della Miales è stata talmente stralunata che le critiche da parte dei telespettatori si sono presto trasformate in cinguettii densi di ironia.

Ma si proceda con ordine: il caso della presunta gravidanza di Vera Miales è stato montato nei giorni scorsi. Sul web sono trapelate delle fotografie che hanno lasciato intravedere un pancino. Da qui la voce che forse la donna era incinta. La questione, venerdì scorso, è stata presentata ad Amedeo Goria che, in realtà, avendo annusato subito la stranezza del caso, non si è troppo preoccupato della faccenda.

Si giunge a lunedì 11 ottobre, con Vera Miales che è stata spedita nella Casa più spiata d’Italia. Entrata a cannone: la donna è sbarcata nella dimora di Cinecittà con un abito da sposa. Del pancino, nemmeno l’ombra. Ma perché ha indossato il vestito nuziale? “Come simbolo di purezza e lealtà“, ha spiegato. Olè!

“Amedeo, i conti non li sai fare, fai il giornalista, io faccio la commercialista. Fuori sto combattendo una guerra da sola. Mi manchi tanto. Ho messo questo abito che rappresenta la mia purezza, la mia lealtà“. Così ha esordito Vera, piangendo e strappandosi metaforicamente le vesti. Tutto surreale, tutto fuori luogo, tutto cabarettistico. Lo show è poi proseguito: “Non sono incinta, ma se lo fossi stata sarebbe stato tuo. Perché non dici che mi ami? Perché dici che siamo amici e non fidanzati?”.

In questa pazza storia è opportuno sottolineare che Amedeo è entrato al GF Vip urlando ai quattro venti di essere single. E infatti dopo poche ore dal suo ingresso stava già tentando di imbastire qualcosa con Ainett Stephens. Si è pigliato un due di picche ed è tornato al suo posto. Intanto la Miales, sui social, ha continuato a dire che Goria fosse il suo fidanzato. Beh, contenta lei di avere un compagno che dice che non è fidanzato. Ma come si diceva, in tal vicenda si naviga nel surrealismo creativo.

“Ti amo a modo mio, con i miei difetti e la mia età”, ha detto Goria nel corso dell’incontro con Vera la quale gli ha ricordato la battuta che lui stesso aveva fatto circa la sua presunta gravidanza. “Mater semper certa, pater numquam (Madre sempre certa, padre incerto, ndr), questo hai detto…”, ha incalzato Vera. “Era una battuta ironica”, ha replicato Amedeo. “Io dopo questa mi licenzio”, ha chiosato Signorini, infilandosi le mani nei capelli che non ha.

Finto qui il cabaret? Assolutamente no. Signorini: “Vera? La pancia apparsa sui giornali?“. “Preferisco non parlare, però esiste la gravidanza psicologica. Sai cos’è?”, la controreplica della Miales. “Si, lo sappiamo”, la chiosa di Alfonso. Giù il sipario e cabaret finito!