GF Vip, Alfonso Signorini senza peli sulla lingua: ecco cosa pensa dei concorrenti

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini senza freni: ecco cosa pensa dei concorrenti che prenderanno parte al reality

Alfonso Signorini di certo non è una persona che si tira indietro quando c’è da esprimere un’opinione su un determinato fatto o argomento. Prima dell’inizio dei giochi al Grande Fratello Vip, allora, il direttore di Chi ha voluto esprimere un parere sul cast di questa terza edizione e, per farlo, ha scelto proprio le pagine del suo giornale. Vecchie glorie e giovani che di professione fanno i concorrenti dei reality, Signorini ha da ridire su tutto e, di certo, non ha peli sulla lingua a tal proposito. “Il reality esiste da vent’anni e tutto il ‘vippame’ è stato spremuto e sezionato” ha dichiarato il giornalista nella sua intervista. “Ora trovare un personaggio vergine da reality è come trovare una casta a vent’anni”.

Alfonso Signorini dichiara: il cast del GF Vip? “C’è gente che fa reality di professione”

Il pensiero che Alfonso Signorini aveva del concetto di “Vip” che, in qualche modo, dovrebbe essere la carta di accesso per poter partecipare ad un reality come il Grande Fratello Vip, è molto cambiato oggi. “Il cast non lo fanno i grossi nomi, quelli fanno i provini e sono una bomba, poi vanno in onda e sono mogi” ha affermato il direttore di Chi “C’è gente che fa i reality di professione. Sulla carta di identità c’hanno scritto: partecipante di reality. Io questa Martina Hamdy pensavo fosse un codice fiscale, invece, magari è la nuova Belen”.

Asia Argento al GF Vip? Alfonso Signorini afferma: “Sarebbe stupenda”

Tra quelli che sarebbero stati contattati per entrare al GF Vip, stando a quanto riportato sempre sul settimanale Chi, il nome di Asia Argento è sicuramente quello che più si fa notare tra tutti. Il rifiuto dell’attrice, però, non scoraggia Signorini che, a tal proposito, ha dichiarato: “Asia sarebbe stupenda. Visto che tutti gli hanno sbattuto le porte in faccia noi gli apriamo la nostra casa”.