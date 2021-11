GF Vip, Alex e Delia fanno discutere: dopo l’incontro lei spiega il perdono

Il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è al centro della sesta edizione del GF Vip. Tirare le fila di questo “drama” non è semplice. Da quando il 38enne attore ex “CentoVetrine”, sposato con Delia Duran, ha iniziato la sua avventura all’interno della Casa non ha avuto occhi che per Soleil Sorge, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. I due hanno sempre dichiarato di essere solo grandi amici, ma i loro atteggiamenti hanno sempre suggerito che ci fosse di più.

Dal canto suo Delia Duran ha avuto un comportamento altalenante: dapprima ha reagito con serenità, dichiarando di fidarsi del marito. Poi ha mostrato di essere gelosa. Durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri 26 novembre 2021, la modella venezuelana ha avuto la possibilità di rivedere fisicamente il marito all’interno delle mura del loft di Cinecittà. Ma non è sembrata arrabbiata, anzi.

GF Vip Alex e Soleil, le parole di Delia Duran

La 33enne, una volta fuori dalla Casa, ha condiviso ai suoi più di 300mila followers di Instagram delle foto del suo tanto atteso incontro con il marito nella Casa del GF Vip, culminato con un bacio. Ecco le parole che accompagnano gli scatti:

Queste frasi sembrano voler dare una spiegazione a quello che è successo davanti alle telecamere della Casa più spiata d’Italia. Dopo la vicenda dell’ambiguo massaggio fatto dall’attore alla Sorge si pensava che la Duran reagisse in malo modo, accecata dalla gelosia per le continue attenzioni che il marito riserva all’influencer. Ma non è successo niente di tutto ciò: la 33enne ha detto di fidarsi di Alex nonostante abbia ammesso che le immagini che lo ritraggono con Soleil la feriscono. In più Delia ha addirittura abbracciato la sua “rivale”, scherzando amabilmente con lei. Tutto ciò è molto strano, soprattutto perché le due donne si sono scontrate qualche giorno prima.

A quanto pare la chiave per interpretare tutto ciò sono le parole scritte da Delia, che sembra voler mettere da parte il rancore in virtù dell’amore che nutre per il marito, a quanto pare da lei perdonato. Nelle sue storie Instagram l’attrice e modella ha pubblicato la foto del bacio scambiato con il suo Alex davanti la porta rossa scrivendo “Amore indissolubile”.

GF Vip 6, Alex-Delia-Soleil: ennesimo colpo di scena

Le vicende riguardanti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sono tra le più chiacchierate del momento. Molti telespettatori hanno però espresso duri commenti su ciò che è stato, secondo loro, “messo in scena” dal trio. Secondo una buona fetta del pubblico non è possibile che una moglie gelosa diventi accondiscendente da un momento all’altro.

L’atteggiamento di Delia Duran nelle ultime settimane è cambiato spesso repentinamente, apparendo a tratti incoerente. Per questo molti pensano che stia semplicemente recitando. Basta pensare che all’inizio della faccenda ha dichiarato di non preoccuparsi del rapporto tra Alex e Soleil, per poi affermare il contrario arrivando a scontrarsi con la “rivale” e successivamente comportarsi come se nulla fosse. Delia preferisce quindi lasciar perdere per preservare il suo matrimonio? O forse si è semplicemente rassegnata? O, ancora, si tratta di una decisione momentanea che lascerà presto spazio a nuovi attacchi? Staremo a vedere.