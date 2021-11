GF Vip Alex Belli, ora la giravolta è completata: “Soleil non m’attrae”

E voilà: nel giro di una manciata di giorni Alex Belli ha fatto dietrofront praticamente su tutto al Grande Fratello Vip. L’ultima giravolta a 360 gradi è arrivata la scorsa notte. Dopo aver cambiato decisamente atteggiamento nei confronti di Aldo Montano (che invece ha tenuto la schiena drittissima senza indietreggiare di un millimetro), aver subito una forte strigliata da Katia Ricciarelli (inizialmente l’attore ha fatto spallucce ma poi ha accusato il colpo), aver mutato pensiero su Delia Duran (dal “lei non mi ha sostenuto” alle riflessioni che forse lui stesso non ha proprio avuto un atteggiamento impeccabile), ecco che è caduto l’ultimo suo baluardo. “Soleil non mi attrae fisicamente”, ha chiosato, chiacchierando a notte fonda con Sophie Codegoni.

“A me piace ascoltare il suo punto di vista. Quando abbiamo fatto il giochino dei baci cinematografici, se lì ci fosse stato qualcosa di fisico lo avrei sentito. Io in quel bacio lì non ho sentito niente”. Così l’attore parlando con Sophie. E ancora: “Non mi attrae da quel punto di vista lì”. Ma come? E quando sottolineava senza se e senza ma, in maniera più che convinta, che con l’italo-americana c’era la cosiddetta “chimica“? Cosa significa chimica? Non vuole forse dire che c’è un’innata attrazione fisica tra due persone?

Certo è che Belli è stato protagonista di parecchie pirolette negli ultimi giorni: diversi telespettatori hanno pure notato che, nonostante Alex abbia ripetuto a più non posso che non aveva nulla da rimproverarsi in relazione ai suoi atteggiamenti con Soleil (e che dunque non avrebbe cambiato il suo comportamento), in realtà dalla giovane si è staccato. Non che non le rivolga più la parola (infatti sono sempre pappa e ciccia), ma i contatti fisici, quelli che tanto stanno facendo penare sua moglie Delia Duran (questo almeno è ciò che ha sottolineato la modella), sono venuti meno.

Da evidenziare anche la giravolta nella giravolta che l’attore ha fatto nel giro di poche ore: venerdì sera, dopo la diretta in prima serata, si è proiettato alla porta rossa, minacciando di lasciare il gioco per raggiungere la moglie. Fatto sta che invece si è guardato bene dall’oltrepassare la soglia. La mattina seguente ha di nuovo ribadito avere l’intenzione di andarsene, innescando il sarcasmo della Ricciarelli che si è fatta una grassa risata dandogli della persona “infantile“. Dopo tali episodi, ecco la giravolta: nessun ripensamento, Alex nella Casa pare stare benone.