Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip non ha filtri e lo ha dimostrato ancora una volta nelle scorse ore. I concorrenti hanno molte limitazioni sugli argomenti di cui possono parlare e se c’è qualcosa su cui la regia stacca e passa ad altre inquadrature sono gli altri programmi televisivi. Esatto, non se ne può parlare. Per cui quando un concorrente lo fa, in confessionale parte la ramanzina oppure la regia dà due o tre colpi sul microfono in modo da far capire che si deve cambiare discorso. O devono stare più attenti. Lo stesso succede anche quando fanno nomi di brand e firme, per esempio. Ebbene, a nulla sono serviti finora i tanti richiami in confessionale per Alda: anche nelle ultime ore ne ha sparate altre due o tre.

Dopo le dure e incomprensibili parole su Maria De Filippi, la D’Eusanio ha raccontato agli altri Vipponi la famosa vicenda de La Vita in Diretta, quando fu cacciata dalla Rai. Negli anni passati Alda aveva già raccontato il suo punto di vista sulla vicenda, e non aveva ovviamente preso bene l’allontanamento dalla Rai. Nella Casa è tornata a parlare dell’episodio che ha segnato il divorzio con La Vita in Diretta, di cui era opinionista. Dopo un suo intervento su un uomo disabile che si era risvegliato dal coma dopo dieci anni, è successo questo:

“Vedo l’autore che fa segni al conduttore. Mandano la pubblicità. Due persone vengono, mi prendono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciano via. Mentre vado via sento il conduttore che dice noi ci dissociamo da quello che dice Alda D’Eusanio”.

Il giorno dopo c’è stato anche un forte attacco pubblico contro Alda, in cui la Rai ha scritto, come ha ricordato lei stessa, che “non solo io non sono degna di parlare ma di pensare”. Insomma, lei non ha apprezzato la cosa e ha avuto i suoi motivi, visto come è andata. Tuttavia le parole della D’Eusanio in quella occasione avevano scosso un po’ tutti, perché la vicenda era assai delicata.

Alda D’Eusanio a La Vita in Diretta: cosa aveva detto quando è stata cacciata

Alda infatti si era esposta sul tema dell’eutanasia mentre in collegamento c’era una famiglia in cui un ragazzo si era risvegliato dal coma. Lei aveva fatto un appello a sua madre di lasciarla andare, nel caso le fosse successa una cosa simile:

“Rivolgo un appello pubblico a mia madre, se dovesse accadermi quel che è accaduto a Max, non fare come sua mamma! Quella non è vita. Tornare in vita senza poter più essere libero, indipendente e soffrire, e avere quello sguardo vuoto… mi dispiace, no!”.

Le parole di Alda avevano ferito la famiglia dell’uomo, tant’è che poi la stessa Alda a distanza di anni ha raccontato di aver chiesto loro scusa con una lettera. Ma nella sua versione dei fatti era emerso pure che era stato dato ordine di non invitarla più in Rai. Nella Casa del GF Vip ha aggiunto che quel giorno è stata praticamente allontanata di peso dallo studio della Vita in Diretta. Arriverà la risposta della Rai, oppure lasceranno correre essendo passati diversi anni?