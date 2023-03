La rivelazione del Vippone al termine della puntata in cui Luca è stato eliminato: così avrebbe potuto portare tutta Sparta in finale

Una scelta di Alberto De Pisis ha portato all’eliminazione di Luca Onestini al GF Vip 7. Entrambi sono sostenuti dai fandom degli Spartani, che però si sono ritrovati a dividere i voti. Da una parte quelli che hanno salvato Alberto sia per sostenere lui sia per tentare di eliminare proprio Luca. Dall’altra parte quelli che hanno salvato Luca, ritenendolo più rilevante nel gioco e più partecipe rispetto a De Pisis. Chi ha voluto eliminare Onestini sono buona parte di fan Oriele, secondo i quali Luca rappresenterebbe un “pericolo” per la possibile coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. E poi perché proprio quest’ultimo non avrebbe troppa simpatia per Luca, ecco. Non hanno pensato a Oriana, che non solo vivrà la finale senza Daniele ma anche senza la sua spalla Luca.

Alla fine i voti Spartani si sono divisi e non solo Luca è uscito, ma non sono riusciti a portare uno dei due in finale: ci è andata Nikita Pelizon. Tra i due litiganti il terzo gode, è chiaro. Eppure sarebbe bastata una scelta diversa per cambiare le sorti di questa finale. Se solo ieri sera Alberto non avesse portato con sé Luca al televoto le cose sarebbero andate diversamente: di sicuro Sparta avrebbe reso lui finalista e l’eliminata sarebbe stata Milena Miconi.

Poi ci sarebbe stato un televoto a due tra Nikita e Luca Onestini lungo tutta la settimana, e chissà che a spuntarla non sarebbe stato proprio Onestini. Ci sarebbe stata una finale tutta spartana, come gran parte del pubblico avrebbe voluto, invece così non è andata: Alberto ha creato l’occasione per rendere Nikita finalista e Luca eliminato. Così adesso tanti hanno il dente avvelenato con lui e voteranno Milena finalista: non è neanche detto, dunque, che Alberto riuscirà a raggiungere la finale. Ma mai dire mai, la settimana è lunga.

I Vipponi ancora in gioco hanno sottovalutato la questione Oriele-Onestini, eppure avrebbero potuto pensare agli insulti giunti da fuori all’indirizzo di Luca. Erano certi che i fan Incorvassi e quelli di Oriana avrebbero salvato Luca e non Alberto. Così non è andata. Inoltre, Alberto e Luca erano molto legati nella Casa e questo non spiega affatto la scelta di De Pisis. Ricorda un po’ la prima edizione, quando Andrea Damante sfidò l’amico Stefano Bettarini: il pubblico lo punì considerando quella scelta un tradimento ed eliminò proprio lui.

Dopo la puntata, Alberto ha rivelato cosa gli ha detto Onestini in macchina. Si riferiva al momento in cui hanno raggiunto lo studio, insieme a Nikita, per il verdetto del televoto. Lui era certo che sarebbe stato eliminato, tra l’altro. Queste le parole di De Pisis, riportate da Biccy:

“Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse”

E Onestini aveva ragione: Alberto ha cambiato le sorti della finale del GF Vip 7 scegliendo di portare lui al televoto. Non solo ha portato all’eliminazione di un amico, ma potrebbe anche aver compromesso il suo stesso posto da finalista, visto che tanti sui social hanno promesso di vendicarsi.