Gf Vip Adua dopo la puntata confessa, poi mente ancora: i fatti della notte

Non è stato un dopo puntata semplice per Adua Del Vesco al Gf Vip, ma d’altronde chi è causa del suo mal pianga sé stesso, verrebbe da dire. E l’attrice ha fatto proprio questo: ha passato tutta la notte in lacrime. Era inconsolabile appena Alfonso Signorini ha dato la buonanotte ai suoi Vipponi, gli altri concorrenti hanno provato a tirarle su il morale e a invitarla a reagire, ma non c’era verso. Adua ha pianto tantissimo, non ha fatto altro che ripetere di voler andare via e di volerlo subito comunicare, ma gli altri l’hanno invitata a cambiare idea. Le hanno fatto capire che tutti possono sbagliare nella vita. Pare abbia deciso di restare, ma ha peggiorato ulteriormente la situazione anche dopo la puntata. Adua infatti a un certo punto ha ammesso di aver sbagliato, ma era già chiaro a tutti. La reazione di Matilde e Dayane parlava chiaro, inoltre proprio la modella ha confermato a Tommaso durante la puntata che Adua avesse detto “è gay”, e non stratega.

Adua Del Vesco, notte di lacrime al Gf Vip: “Ho sbagliato, voglio andare via”

Sfogandosi con gli altri, Adua a un tratto ha detto: “Ho sbagliato, voglio andare via”. Dicendo di aver sbagliato ha di conseguenza ammesso di aver detto quella cosa. Ma l’errore imperdonabile secondo il pubblico, e non solo, è tutto ciò che ha fatto dopo: mentire spudoratamente e costringere le sue amiche a mentire per lei. Prima di entrare in confessionale, però, Matilde ha aggiornato Adua sulla situazione: le ha riportato che Tommaso ha raccontato in confessionale che anche a lui aveva che Massimiliano è gay. Lei inizialmente ha negato di aver detto qualcosa a Tommaso, ma la Brandi l’ha invitata a pensare a prima di entrare nella Casa. A quel punto Adua ha capito e ha detto: “Che schifo che fa”, riferendosi a Zorzi. Matilde e Dayane poi sarebbero entrate con lei in confessionale per capire come uscire da questa situazione. La ballerina invitava Adua a tacere e a non aggiungere altro, poi ha detto: “Dobbiamo capire cosa dire. Speriamo di essere protette”.

Gf Vip, Adua ammette di aver sbagliato ma poi mente di nuovo a Massimiliano

La sua richiesta in confessionale è stata quella di poter parlare senza essere registrate, ma il Gf Vip ha detto di no così lei ha lasciato sola Adua a parlare con loro. Dopo essersi confrontata con il Grande Fratello, e pare che anche a loro abbia ammesso la verità, Adua è uscita in giardino ed è stata raggiunta da Massimiliano Morra. Lui è stato molto carino, l’ha rincuorata e ha detto ancora una volta che la perdonava. Poi le ha chiesto di dirgli la verità sul video, cosa ha detto davvero, e qui Adua ha mentito di nuovo. Non si sa per quale motivo, e ha affermato di nuovo di aver detto che è uno stratega. Non solo, perché stando a ciò che hanno riportato gli utenti su Twitter avrebbe attribuito a Dayane la responsabilità della parola “gay”, perché la avrebbero letta dal suo labiale.

Tommaso Zorzi rivela a Massimiliano Morra cosa gli ha detto Adua prima del Gf Vip

Nel frattempo, Tommaso ha messo al corrente Massimiliano che Adua aveva detto anche a lui la stessa cosa. Inoltre Zorzi ha spiegato che la produzione non si assumerebbe la responsabilità di mettere un virgolettato se non avesse appurato prima che erano proprio quelle le parole. Vi lasciamo alcuni video ripresi da Twitter per farvi un’idea di cosa è successo stanotte ad Adua al Gf Vip. Inoltre troverete anche il video in cui Dayane ha annuito quando Tommaso le ha chiesto se Adua ha detto davvero la parola gay.

Comunque Matilde invece di migliore la situazione la peggiora #GFVIP pic.twitter.com/C5DIjQLYgW — Elisabetta (@bettasmind) October 3, 2020

La falsità di sta ragazza che mente spudoratamente #gfvip pic.twitter.com/YEeSRBSttK — Ancheno (@Ancheno15) October 3, 2020