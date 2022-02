GF Vip Adriana Volpe, gonna sontuosa e camicia elegante: marca e prezzo

L’opinionista del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata in onda il 7 febbraio 2022, ha sfoggiato un look molto particolare

Look sontuoso quello indossato da Adriana Volpe nel corso della puntata numero quaranta del Grande Fratello Vip 6. L’opinionista trentina ha sfoderato una lunga gonna rosa con spacco profondo, abbinata a una camicetta bianca in seta. Il suo outfit non è passato inosservato. E se qualcuna volesse indossare i medesimi abiti della conduttrice quanto dovrebbe sborsare? Si tratta di vestiti alla portata di tutti? Ni, o meglio più no che si. Se si volesse acquistare entrambi gli indumenti bisognerebbe mettere sul piatto la bellezza di 770 euro. Insomma, mica bruscolini.

In particolare, la sfarzosa gonna chiffon glorius è venduta al prezzo di 560 euro, mentre la camicetta in seta satin è acquistabile a 210 euro. I due abiti sono griffati Orha Roma, marchio romano che si è imposto sulla scena fashion nel Bel Paese negli ultimi anni. Il nome del brand contiene in sé la parola Rha, che rimanda al dio del sole egizio che, secondo la mitologia, ogni notte attraversava un viaggio oscuro per risorgere ogni giorno al mattino.

E infatti il tema del marchio si ricollega alla rinascita, oltreché allo splendore e all’eleganza della Città Eterna, Roma. Sul sito ufficiale del brand, viene inoltre sottolineato che una delle mission dell’azienda è quella di guardare con introspezione alla società contemporanea ed ai diversi fenomeni culturali vicini e lontani, aprendosi agli scenari più vari e innovativi, creando equilibrio tra passato, presente e futuro.

Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe vox populi

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è diventata via via una sorta di vox populi per le nette prese di posizione nei confronti dello stucchevole triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La trentina non ha mai risparmiato critiche su tutti e tre i gieffini.

In particolare, in diversi frangenti, ha pungolato in modo tagliente l’attore parmense, raccogliendo gli applausi del pubblico. In svariate occasioni ha voluto sottolineare che l’ex Centovetrine e la modella sudamericana non sono sposati (loro invece si sono presentati come marito e meglio), oltre a dipingere la loro storia nel reality come una rivedibile messa in scena.