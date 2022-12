GF Vip, accordo segreto fra Dayane Mello e Dana Saber: il gossip

Fin da quando è stato annunciato il nome di Dana Saber come nuova inquilina della casa del GF Vip 7 sono stati in molti i telespettatori che hanno cominciato a borbottare. Il motivo è semplice: si tratta di una delle concorrenti meno conosciute in assoluto di questa edizione del reality show, la cui “fama” (se così la si può chiamare) è legata alla luce riflessa di Dayane Mello.

Concretamente, c’è un solo motivo per cui Dana Saber ha potuto fare il suo ingresso nella casa in veste di “vippona“: qualche mese fa, la concorrente di origine italo-marocchina era stata “pizzicata” dai paparazzi di Whoopsee a scambiarsi appassionati baci in bocca con la Mello. Le immagini apparse su Instagram avevano subito scatenato (comprensibilmente) reazioni molto dure da parte degli utenti online, che avevano definito il tutto “una pagliacciata”.

Ebbene, quando Dana Saber è entrata nella casa del GF Vip Dayane Mello si è subito attivata, criticando l'”amica” che a detta sua l’aveva sfruttata proprio per entrare nel reality. Qui le parole della modella brasiliana pubblicata pochi giorni fa su Instagram:

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti.”

Sulla carta, dunque, Dayane Mello non avrebbe apprezzato che il suo nome sia stato tirato fuori a sproposito all’interno della casa. Ma la verità potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) ben diversa. Nelle scorse ore è infatti apparsa online una teoria che fa riferimento ad un vero e proprio piano segreto e che potrebbe spiegare molte cose.

Dayane Mello e Dana Saber si sono messe d’accordo prima del GF Vip?

A spiegare più nel dettaglio quello che dovrebbe essere accaduto prima che Dana Saber entrasse al GF Vip è stata la regina del gossip Deianira Marzano. Quando una follower le ha fatto notare che Dayane Mello ha tolto il follow su Instagram a Dana, Marzano ha risposto:

“Tutte frottole. Lei l’ha spedita lì dentro, lei e un’altra amica di cui non faccio il nome. Hanno anche una chat condivisa tutte e tre in cui le davano consigli prima dell’ingresso. E ora fa vedere che hanno litigato, per andare a fare la manfrina.”

La teoria di Deianira Marzano è stata avvallata anche da Amedeo Venza, che sarebbe entrato in contatto con “fonti molto attendibili” che gli hanno confermato la stessa versione. Dayane, in sostanza, avrebbe dato le istruzioni all’amica per comportarsi in modo tale da creare quanto più “hype” possibile sul suo personaggio. D’altra parte, non avendo lei una carriera solida potrebbe pure essere vero.