GF Vip, abito nero da urlo per Giulia Salemi: marca e prezzo

La “persiana” Giulia Salemi, impegnata in queste settimane come esperta social all’interno del Grande Fratello Vip, ha sfoggiato nel corso della quindicesima puntata del reality show di Canale 5 un altro look a dir poco spettacolare apprezzatissimo su Twitter e anche dallo stesso Alfonso Signorini.

Il pubblico televisivo, ormai, è perfettamente consapevole che Giulia Salemi indosserà ad ogni singola puntata del reality un outfit che farà girare la testa a uomini e donne: anche stavolta, come da previsioni, la soubrette non ha deluso le aspettative. Per l’occasione, la Salemi si è messa indosso un abito piuttosto scollato di colore nero, attillato, che ha messo in bella mostra il seno (senza risultare volgare) e il suo fisico assolutamente perfetto.

Il prodotto scelto da Giulia Salemi è incluso nella prima capsule collection di Nensi Dojaka in esclusiva per il brand Mytheresa ed è caratterizzato da un corpetto in stile bralette, dei cut-out e da una silhouette aderente. Si tratta di una scelta di stile perfetta per il fisico della Salemi, in questo periodo in particolare più longilineo che mai.

Neanche a dirlo, il pezzo dell’outfit non è esattamente alla portata di tutti. Sul web, l’abito è disponibile a 795 euro, un prezzo in linea con molti altri prodotti simili del brand, che si attestano tutti tra gli 800 e i 1000 euro circa.

La reazione di Alfonso Signorini al look di Giulia Salemi

La presentazione di Giulia Salemi in puntata è ormai un’occasione per farle fare una vera e propria sfilata. Alfonso Signorini ha accolto l’influencer in puntata come una vera regina, con uno dei suoi classici “Vabbè” e la bocca spalancata per la meraviglia.

Dopo averle fatto fare un giro su sé stessa, come se stesse ballando con lei, Signorini ha chiesto lumi alla Salemi sull’outfit e, quando la ragazza gli ha svelato chi aveva firmato il vestito Signorini si è mostrato confuso. “Io sono fermo a Versace” ha commentato divertito il presentatore, che ha subito rimandato Giulia al suo posto. Peccato solo che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli venga inquadrata così poco in trasmissione, così è un vero spreco!