GF Vip, abiti: chi indossa i più costosi (prezzo) e come arrivano nella Casa

Altro Grande Fratello Vip, altri abiti da favola, festosamente sfoggiati dalle inquiline. Ma di chi sono quei vestiti? Sono di chi li indossa oppure no? E come entrano nella Casa più spiata d’Italia? Quanto costano? Di che marca sono? Chi indossa quelli più cari? Tutte domande che hanno una risposta. Si cominci con lo specificare che la produzione e l’organizzazione del reality show timonato da Alfonso Signorini non c’entrano niente con le scelte dei concorrenti sul tema abbigliamento. Il programma sponsorizza dei prodotti nella Casa, ma sugli abiti che vengono mostrati dai ‘vipponi’ non mette becco.

Capitolo della scelta degli abiti: i capi sono scelti dalla concorrente precedentemente alla sua entrata nel gioco. La scelta su cosa indossare viene decisa insieme a uno stylist o a una persona di fiducia esperta di moda. Per chi nella dimora di Cinecittà sosta a lungo capita che le scelte sui vestiti prese a priori finiscano. In questo caso, lo stylist o la persona di fiducia spediscono altri abiti nella Casa all’inquilina seguendo i suoi gusti e il suo stile. Sulla proprietà dei capi d’abbigliamento torneremo più tardi.

GF Vip, abiti: chi indossa quelli più costosi

A quali marche si sono affidate le vippone? E chi ha scelto gli abiti più costosi? Ecco una carrellata di vestiti sfoggiati nel corso delle varie prime serate dalle inquiline della Casa.

Solei Sorge ha indossato un mini abito a maniche lunghe color celeste: € 572,00 marca The Attico.

In un’altra occasione Soleil ha vestito una giacca abito Dolce&Gabbana nera, con bottone laterale: € 2250.

L’italo americana, per un prime time, ha scelto una chicca in crepe cangiante dorato marca Orha Roma, senza maniche con scollo a v: € 490.

Sophie Codegoni ha optato per un abito rosso da sera lungo con fiocco sul davanti: € 4.990,00, Alexander McQueen.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi scelto un abitino verde attillato con bottoni sul davanti: Dsquared2, € 690.

Sempre Sophie ha sfoggiato in un’occasione un capo rosa firmato da Versace: € 1900.

Sempre Sophie Codegoni, per un prime time, si è affidata all’Abito “Melissa Light Blue: € 229,00, marca Amazuìn.

L’opinionista Adriana Volpe ha indossato un abito da Red Carpet argentato totalmente ricoperto di paillettes: € 590,00, marca Elisabetta Franchi.

Ainett Stevens ha optato per un abito rosso maculato svasato, corto davanti e lungo dietro, con volant: € 295,00 marca Gaelle Paris.

Raffaella Fico ha sfoggiato una tuta lunga rossa in velluto con piume nere sulla scollatura: € 500, marca Jmonteiro Milano.

Clarissa Selassiè ha vestito un abito lungo con Bustier glitter con stecche, gonna in macramè floreale e frange: € 690, marca Orha Roma.

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè in un prime time ha puntato su un abitino bianco a maniche lunghe con piume e cintura in vita: € 99,90 marca Lumina.

Abiti GF Vip, di chi sono?

Tutto è oro quel che luccica? Ovviamente no. Gli abiti da Le mille e una notte indossati nel reality spesso non sono delle concorrenti, anche se alcuni in effetti sono stati acquistati dalle inquiline. Due sono le opzioni: i capi d’abbigliamento vengono pagati personalmente da chi li indossa oppure sono già in possesso della concorrente in questione.

In alternativa vengono affittati e in seguito restituiti alla boutique. Non ci sarebbe però alcuna sponsorizzazione da parte del GF Vip. Vale a dire che un brand o una concorrente non paga la produzione del reality per sponsorizzare un determinato marchio. Certo è che, in qualche modo e a livello implicito un abito messo innanzi a milioni di telespettatori si fa notare. Tuttavia non si parla né di contratti né di accordi con la trasmissione. E una vippona può aver preso accordi preventivamente con un marchio? Non è da escludere.