Due ex vippone sarebbero in lizza per il ruolo di opinioniste nella prossima edizione del GF Vip: di chi si tratta

Si è conclusa da appena due settimane l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, ma sembrerebbero già iniziati i preparativi per il ritorno del reality nel prossimo autunno. Oltre alla news su un probabile versione NIP del programma, ci sarebbe un’altra grossa novità. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha annunciato chi sarebbero i due nomi in lizza pronti a prendere il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Si tratta di due ex vippone: Giulia Salemi, che quest’anno si è distinta nel programma come opinionista social, e Oriana Marzoli, arrivata seconda proprio in questa stagione.

Da tempo si vocifera di un addio da parte sia della Berti (che, però, avrebbe firmato un contratto biennale) sia della moglie di Paolo Bonolis, la quale si è spesso mostrata titubante riguardo un possibile ritorno. Nel caso la notizia si rivelasse vera, entrambe le donne avrebbero già esperienza nell’incarico. Giulia è stata impegnata per l’intera durata dell’ultima edizione come opinionista social, offrendo spesso qualche chicca con alcune personali e piccanti opinioni. D’altro canto, la Marzoli ha già ricoperto questo ruolo in vari programma in Spagna, come “Uomini e Donne” e “L’Isola dei Famosi“.

Ma chi prenderebbe il posto della Salemi nel rivelare ai gieffini l’opinione del popolo di Twitter? Sempre secondo quanto anticipato dall’influencer e dal collega Amedeo Venza, un altro volto noto del reality potrebbe subentrare alla conduttrice italo persiana. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, attuale conduttrice di “Casa Chi”. La futura mamma di Celine si è fatta conoscere durante la sesta edizione del GF Vip e Alfonso Signorini potrebbe volerle offrire questa grande opportunità.

In ogni caso, vale la pena ribadire che si tratta solamente di indiscrezioni e non c’è nessuna ufficialità dietro tali rumors. Il “Grande Fratello Vip” è appena giunto al termine, dunque ogni novità riguardante la prossima edizione è giustamente da prendere con le pinze. Tuttavia, il popolo del web sembrerebbe già entusiasta da questo cambiamento: molti si sono detti stufi di vedere i soliti volti in televisione e sarebbero felici di vedere dei personaggi giovani sedere sulle poltrone da opinioniste. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.