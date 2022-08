GF Vip 7, trattativa concreta per Giulia Salemi: il pubblico si spacca

Il GF Vip 7, pian piano, sta prendendo forma. Dopo che sono stati svelati alcuni nomi del cast, sono trapelati quelli che condurranno il GF Vip Party: l’eredità di Giulia Salemi e Gaia Zorzi sarà raccolta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Nelle scorse ore, The Pipol Tv ha però spiegato che l’influencer italo-persiana potrebbe comunque fare parte della squadra capitanata da Alfonso Signorini. In che ruolo? Opinionista? No, già scelte, da tempo, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Concorrente? No, ha già dato, ben due volte. Quindi? Quindi ci sarebbe in corso una trattativa, definita concreta e avviata, che ricondurrebbe Giulia all’ovile, in un ruolo totalmente inedito.

“Nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”, si legge su The Pipol Tv. Dunque Giulia potrebbe essere una sorta di inviata. Si potrebbe azzardare, laddove la trattativa andasse in porto e la giovane ottenesse il ruolo, un paragone con Marco Liorni, storico inviato delle prime edizioni del GF, quando la versione Vip manco esisteva.

L’indiscrezione ha iniziato a circolare sui social e, a giudicare dai commenti, sta spaccando il pubblico. C’è chi fa il tifo per l’influencer e non vedrebbe l’ora di vederla protagonista del dietro le quinte del reality show di Canale Cinque. E poi c’è chi si augura che il progetto non vada in porto, ritenendo la Salemi un personaggio troppo inflazionato per il Grande Fratello Vip, che, come poc’anzi ricordato, l’ha già vista protagonista per due volte in qualità di inquilina e una volta nei panni di conduttrice del GF Vip Party.

Nelle scorse ore, l’influencer è stata anche parecchio chiacchierata dal gossip nostrano. Il suo compagno, Pretelli, ha compiuto gli anni e lei, stranamente, sempre tutta zucchero e miele per la sua dolce metà sui social, non gli ha nemmeno dedicato un pensierino. Niente di niente. Mistero! Si mormora che ci sia stato un litigio tra i due. D’altra parte, un famoso adagio recita che l’amore non è bello se non è litigarello… Ah, in tutto ciò Dagospia ha sussurrato che i due piccioncini sarebbero pronti a sposarsi.