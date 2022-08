GF Vip 7, Soleil nella bufera: il gesto contro Jessica Selassiè

La nuova edizione del GF Vip non è ancora iniziata, eppure le polemiche cominciano già a farsi sentire. A inasprire gli animi è stato il promo ufficiale del reality di Canale 5, che per il quarto anno consecutivo vedrà Alfonso Signorini al timone. La clip promozionale diffusa di recente, infatti, è stata criticata per aver messo in una posizione marginale Jessica Selassiè. Uno smacco per la vincitrice della sesta edizione, secondo alcuni “messa da parte” per favorire la presenza di un’altra grande protagonista dello scorso GF Vip, ovvero Soleil Sorge.

A suscitare le polemiche maggiori, tuttavia, ci ha pensato il gesto della bionda influencer. Il promo è stato infatti condiviso da diversi utenti via Twitter, che non hanno evitato di far notare l’esclusione della principessa etiope, a favore della Sorge. “Il fatto che non abbiano messo la vincitrice nella clip, Mioddio la pipì sotto“, ha sottolineato un utente riportando il promo sulla piattaforma social.

In breve, il tweet in questione ha attirato su di sé l’attenzione di molti altri utenti, tra cui la stessa Soleil, che ha scelto di piazzare un like. Ad accorgersene per primo è stato BlogTivvu, che ha inoltre notato come l’apprezzamento della bionda influencer sia apparso proprio in un contenuto dichiaratamente contro Jessica Selassiè.

D’altronde, i rapporti fra l’opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show e le principesse etiopi non sono proprio dei migliori. L’italo-americana le aveva infatti unfollowate dai social alcuni mesi fa, coinvolgendo nella pulizia anche Alex Belli. Dal canto suo, quest’ultimo insieme alle Selassié aveva reagito sportivamente, inaugurando in maniera ironica la giornata del defolllowing.

Gli altri vip esclusi dal promo

Jessica Selassiè, tuttavia, non è l’unica ex gieffina tagliata fuori dal promo della settima edizione del GF Vip. Oltre a lei, infatti, la clip promozionale ha assistito all’esclusione di Giucas Casella, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri. In difesa degli “esclusi”, risulta chiaro che la clip in questione abbia scelto di “omaggiare” le litigate più importanti avvenuti tra le quattro mura di Cinecittà, nei mesi passati. E, in effetti, i vipponi citati non sono mai stati protagonisti di tali scontri, a differenza di Soleil e degli altri gieffini apparsi.