Gf Vip 7: sfuma l’ipotesi Prati, chi prende il suo posto. Mediaset mugugna

Gira voce che Alfonso Signorini avrebbe pensato ad una delle più note performer transgender in Italia per la prossima edizione del reality

Da diverse ore sul web non si faceva altro che parlare della possibile partecipazione di Pamela Prati alla prossima edizione del Grande Fratello. Le supposizioni sul ritorno della soubrette sarda erano legate ad una Instagram Stories in particolare pubblicata da Alfonso Signorini dove il conduttore e giornalista faceva riferimento ad un non meglio specificato “taxi”.

Immediatamente, a tutti i fan della trasmissione è venuto in mente proprio il nome di Pamela Prati, che sul tristemente noto siparietto del “Chiamatemi un taxi” di qualche anno fa ci fece persino un suo personale tormentone. La verità, però, sarebbe ben diversa.

Vale la pena utilizzare tutti i condizionali del caso, ma stando alle ultime indiscrezioni sembra che il personaggio a cui stava facendo riferimento Signorini non fosse assolutamente Pamela Prati. Il presentatore avrebbe infatti scelto un concorrente molto diverso, e da tanti punti di vista, per così dire, controverso.

Eleonoire Ferruzzi “prende il posto” di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7?

L’indiscrezione è apparsa in anteprima sulle pagine di Dagospia ed è stata riportata anche da Biccy. Alfonso Signorini avrebbe puntato, invece che su Pamela Prati, su Eleonoire Ferruzzi, performer molto nota nell’ambito milanese.

Ecco quello che leggiamo nell’articolo pubblicato da Giuseppe Candela:

“Non solo l’arrivo di Malgioglio, perché da Dagospia possiamo anticiparvi che entrerà anche Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei hanno pensato ad un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”.

La presenza di Elenoire Ferruzzi in trasmissione sarebbe dunque funzionale per scombinare un po’ le carte in tavola per i concorrenti e a creare dinamiche televisive varie ed eventuali. Chi conosce il personaggio sa benissimo quanto sia sopra le righe e, proprio per questo, perfetto per una trasmissione simile.

Eppure, non tutti sembrano essere contenti della presenza della Ferruzzi nel programma. Ci sarebbero infatti diverse perplessità in Mediaset rispetto alla sua presenza al GF Vip. Dagospia, a proposito, precisa:

“Vi avevamo comunicato l’ipotesi dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all’improvviso l’idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?”

Chi è Elenoire Ferruzzi

Il pubblico mainstream ha conosciuto la performer a Ciao Darwin e in film e produzioni cinematografiche come Amici come prima di Christian De Sica e The Lady di Lory del Santo.

Nota nella comunità LGBT come performer, attrice, cantante e vocalist, lo scorso anno rischiò di morire dopo aver contratto il Covid-19, che la costrinse ad un ricovero d’urgenza che la inchiodò per tre mesi ad un letto d’ospedale.