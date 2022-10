GF Vip, 7° puntata: i nominati. È Pamela Prati show, il resto è noia

Si è da poco chiusa la settima puntata del Grande Fratello Vip, che rispetto a quelle trasmesse su Canale 5 in precedenza non ha di certo regalato ai telespettatori le emozioni a cui erano stati abituati. Una serata dopo tutto sotto tono, e priva di quei guizzi autoriali che hanno caratterizzato questa edizione fino ad ora. Ecco, in breve, tutto quello che è successo in più di 4 ore di diretta.

Il debole scontro fra Pamela Prati e Patrizia Rossetti

La setttima puntata del GF Vip si è aperta con uno scontro fra Patrizia Rossetti e Pamela Prati: la prima, infatti, si è lamentata per tutti gli ultimi giorni di capricci della seconda, che a detta sua sta avendo sempre più spesso atteggiamenti da diva e che ha ormai messo le radici nella suite della casa. La “signora della tv” di Pechino Express sembra proprio non sopportare più i deliri della soubrette del Bagaglino, dimostrandole un’insofferenza piuttosto infantile. Si è trattato di un inizio decisamente noioso, soprattutto se confrontato con il fuoco e le fiamme visti di recente all’interno della casa e in studio.

Vale la pena stendere un velo pietoso poi sulla successiva querelle che ha visto protagoniste Patrizia, Gegia, Wilma Goich e Carolina Marconi sul modo di preparare e cucinare delle deliziose mele disponibili in casa, perché è stata talmente inutile da aver stufato lo stesso Alfonso Signorini dopo mezzo minuto.

Il massaggio di Nikita a Luca

Il contatto fisico “inappropriato” fra i due concorrenti è stato il secondo grande argomento di discussione della serata. Pochi giorni fa, Nikita si era infatti messa a massaggiare il bel Luca Salatino, scatenando veleni da parte di Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi, che hanno accusato l’inquilina di aver compiuto un gesto poco carino nei confronti della fidanzata dello chef romano, Soraia. Si è trattato anche in questo caso polemiche sterili, smontate in men che non si dica da Sonia Bruganelli con un paio di stilettate ben piazzate. Un delirio tale che persino Orietta Berti se n’è uscita con un ferale “si sta parlando del nulla!”.

Il momento di Amaurys

Un altro siparietto particolarmente inutile è stato quello dedicato all’ex atleta olimpico, che in puntata ha ritrovato la sua adorata moglie Angela, per la quale si è ovviamente commosso. Niente di nuovo sotto al sole: tante lacrime, emozioni citofonate, frasi fatte, tarallucci e vino. Nulla di interessante: si è trattato, in soldoni, della tassa “pianto facile” di ogni puntata del Grande Fratello Vip che si rispetti.

Il siparietto Mark Caltagirone

Come promesso, si è parlato approfonditamente del caso mediatico che nel 2019 aveva travolto Pamela Prati. La soubrette ha ripercorso tutta la storia che l’ha coinvolta, a partire dal primo “incontro” con il suo Marco, fino ai problemi avuti quando si è resa conto che era stata tutta una truffa e si è ritrovata chiuse le porte dello spettacolo e sull’orlo dell’anoressia. Un momento lungo e approfondito, il più interessante della serata, seppur allo stesso tempo il più criticato sui social. Sono stati in molti, su Twitter, ad essersi scagliati contro la Prati, rea di essere stata in qualche modo complice e non vittima del raggiro.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli, per contro, sono state da applausi, mantenendo la calma cercando di capire cosa fosse successo, nonostante la Prati si fosse messa a inveire contro di loro.

I nominati

Antonella Fiordelisi è risultata essere la preferita del pubblico: ciò le ha permesso di mandare Gegia direttamente al televoto finale. Nel corso della prossima puntata ci sarà finalmene un’eliminazione diretta: i candidati che potrebbero abbandonare la casa, oltre a Gegia, saranno Charlie (con 4 nomination) e Attilio, Giaele e Nikita con tre nomination ciascuno.