GF Vip 7, perché Ginevra ha litigato con la sorella Elettra: il gossip

Perché Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra hanno litigato? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti in queste ore, dopo aver conosciuto per la prima volta la storia di una delle due sorelle ereditiere dell’immenso patrimonio del brand di auto di lusso.

Ieri sera, 19 settembre, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vanta per l’appunto nel suo cast la bella Ginevra, per ora sconosciuta ai più. Tutti infatti conoscono la storia di Elettra, ex protagonista di Riccanza e Ex on the beach, diventata negli ultimi anni anche cantante e diva dietro al successo di tormentoni come Pem Pem o ancora La Isla. Purtroppo, però, fra le due sorelle non scorre certo buon sangue.

Che all’interno della famiglia Lamborghini ci siano enormi dissapori non è certo un segreto. Eppure, ancora nessuno o quasi era a conoscenza dei reali motivi del litigo che le avrebbe portate a chiudere i rapporti, una volta e per tutte. Ginevra, nella sua prima notte nella casa, ha avuto la possibilità di aprirsi con i suoi nuovi coinquilini, raccontando che la sorella Elettra l’ha bloccata sul telefono e su tutti i social network. L’unica informazione che Ginevra si è sentita di rivelare è che, a quanto pare, tutto sarebbe nato “da una cavolata”. Sembra dunque che alla base di tutto ci sia stata una litigata per futili motivi.

Chi ha provato a fare chiarezza sulla questione è stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha condiviso il messaggio di una follower che, a quanto pare, è molto informata sui fatti. Stando a quello che riporta Venza (lui stesso, chiaramente, ha soltanto riportato un pettegolezzo che gira fra i bene informati, visto che non c’è nulla di certo a riguardo) dietro ai veleni fra le sorelle Lamborghini ci sarebbero le rispettive carriere musicali.

Il fatto è che anche Ginevra, come Elettra, ha deciso di tentare la strada della musica, subito dopo il tentativo della sorella. Una scelta che avrebbe scatenato le ire e la gelosia dell’artista di Pem Pem. Ecco il rumor riportato da Venza.