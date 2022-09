Prime rivelazioni al GF Vip 7 nella notte, quelle che serviranno ad Alfonso Signorini per la prossima puntata. Non ci saranno solo i nuovi ingressi ma si inizierà a parlare delle storie dei concorrenti, più che delle dinamiche. Anche perché quelle dovrebbero mettersi in moto tra un po’, ma potrebbero esserci delle sorprese. Intanto di carne sul fuoco ce n’è già abbastanza, a partire da Pamela Prati con il caso Mark Caltagirone. Signorini ha già fatto capire chiaro e tondo che ne parlerà e pure tanto. E poi ci sono le sorelle Lamborghini: perché Ginevra ed Elettra hanno litigato?

La concorrente del GF Vip ha rotto già il silenzio sul rapporto con la sorella più famosa. Durante le battute finali della puntata di ieri sera, infatti, Ginevra ha parlato di Elettra Lamborghini. Nelle parole riportate da Biccy si legge che lei non crede al tempo che sistema le cose, anzi pensa al tempo che sta perdendo con la sorella. “Io le scrivo, lei non mi risponde, mi ha bloccato ovunque”, ha raccontato. Non solo lei, Elettra avrebbe bloccato anche i suoi amici e si rifiuterebbe di fare Natale e Capodanno con lei. La famiglia pare abbia già tentato di mettere pace, ma senza successo. Elettra ha chiuso tutte le porte:

“Ci hanno provato tutti a farci riappacificare ma non ne vuole sapere. Non le parlo dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere, faccio tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”

Ginevra sarà così innocente come vuole far credere? Le campane da ascoltare sono sempre due. Non resta che attendere per scoprire se Elettra Lamborghini andrà al GF Vip 7 per un confronto.

Patrizia Rossetti: “I giovani mi fanno la corte, ma sono chiusa da 4 anni”

Anche Patrizia Rossetti ha rivelato un aspetto del suo privato, quello sentimentale. Ha raccontato ai suoi nuovi coinquilini: “Mi sono chiusa da quattro anni”. Non ha nascosto di avere dei corteggiatori, anche più giovani di lei, ma con l’età è diventata più esigente e non vuole accontentarsi. Lei è convinta che da un uomo molto più giovane non potrà mai avere ciò che cerca, per questo non cede ai loro corteggiamenti:

“Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono sulle chat. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app”

Patrizia Rossetti ha parlato di un corteggiatore di 30 anni a cui non importava della differenza d’età. Importava a lei, però, perché non vorrebbe sentirsi la madre del suo compagno. In particolare non condivide le avventure di una notte o due: “Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta”. Ha spiegato insomma il motivo per il quale non accetta corteggiamenti da ragazzi che hanno la metà dei suoi anni.

Elenoire Ferruzzi parla di Sonia Bruganelli e svela se le unghie sono vere

Anche Elenoire Ferruzzi al GF Vip si è rivelata nella notte. Ha parlato del tweet contro Sonia Bruganelli durante una chiacchierata con Cristina Quaranta. Si aspettava che Alfonso lo avrebbe tirato fuori, ma ciò che ha scritto fa parte in qualche modo del suo personaggio:

“Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo”

Pamela Prati invece era curiosa di sapere altro: le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere o finte? Ebbene, sono sue. Le unghie sono vere e sono sue, ma le ricopre con l’acrilico, come fanno molte e molti alla fine. Ha fatto anche notare che in alcuni punti sono storte, se fossero finte sarebbero dritte perché corrette artificialmente. Adesso è un po’ preoccupata perché non sa se il GF Vip le farà avere l’occorrente per ritoccarle e mantenerle. A casa le lavora ogni due settimane circa, così come le ciglia che invece sono finte, ovviamente.