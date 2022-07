GF Vip 7 opinioniste, Clarissa: il discorso fuori luogo, siamo alle comiche

Siamo alle comiche: Clarissa Selassiè, 20 anni, dopo che sono state annunciate le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 – il ruolo sarà ricoperto da Sonia Bruganelli e Orietta Berti -, ha contestato la scelta operata dal reality show. E, udite udite, secondo il suo personalissimo pensiero, Alfonso Signorini & Co. avrebbero perso un’occasione ghiotta. Quale? Quella di mettere lei stessa su uno dei due scranni da cui vengono commentate le dinamiche del reality. Non è uno scherzo, la giovane non si è espressa ironicamente: in una Story Instagram ha davvero sostenuto che lei sarebbe stata azzeccatissima nel ruolo di opinionista, aggiungendo che da parte del programma è mancato il coraggio di osare.

“Allora, assolutamente grande rispetto per le carriere di queste due donne (Bruganelli e Berti, ndr)”, la premessa della 20enne che subito dopo si è autoincensata in un italiano un poco stentato (di seguito viene riportato il discorso corretto, poco più sotto l’intervento originale della Selassiè: orientarsi, tra punteggiatura inesistente e sintassi ballerina, è un’impresa):

“Io mi ero sempre espressa in questi mesi per voler fare l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente avrebbe preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo. Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.

Clarissa Selassiè e il discorso strampalato sulle opinioniste del GF Vip 7

Alla giovane ‘principessa’ è bene dare qualche consiglio spassionato: se mira a fare l’opinionista e più in generale tv, che curi meglio la comunicazione, stando attenta all’italiano che dovrebbe essere un po’ il biglietto da visita per chi vuole parlare al pubblico. Secondo consiglio spassionato: bene avere autostima e pensare di essere all’altezza, un po’ meno sbandierarlo. Sarebbe meglio che fossero gli altri, magari gente del settore e con esperienza alle spalle, a dire: “Clarissa è brava, sarebbe perfetta per il ruolo”. A dirselo da sé, beh, non si fa un figurone.

Altro consiglio, sempre spassionato: la cosiddetta gavetta serve, eccome, in tv, come in qualsiasi altro mestiere. La retorica dello ‘spazio ai giovani’ solo perché giovani non regge. Anche perché, esempi quali Tommaso Zorzi e Paola Di Benedetto, giusto per citare due vincitori del GF Vip, dimostrano che i giovani di talento e che studiano e fanno gavetta, alla fine, ottengono soddisfazioni e spazi.

Fa poi sorridere che il ragionamento: “Sono giovane, mi piace il gossip e vado controcorrente. Quindi potrei fare l’opinionista”. Se tutto fosse così semplice, sarebbero tutti a cavallo. Invece la questione è un poco più complessa. Ci vogliono tempi televisivi ed equilibrio nel dire e non dire. Inoltre bisogna essere in grado di leggere le situazioni sotto svariati punti di vista, accettare anche opinioni differenti dalla propria senza scadere nell’insulto, sapere quali tasti televisivi e no andare a sfiorare etc etc…

Certo Clarissa Selassiè ha soltanto 20 anni e non va messa in croce. I ‘peccati di gioventù’ si perdonano a tutti, figuriamoci se sono veniali come questo.