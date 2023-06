GF Vip 7, lettera struggente di Micol a Edoardo: tema convivenza

Complice della decisione sarebbe l’enorme difficoltà che entrambi riscontrerebbero ogni volta in cui sono costretti a separarsi per giorni o settimane a causa dei numerosi impegni lavorativi che li vedono protagonisti nella loro quotidianità: “Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia”.

Più che una lettera quella scritta da Micol Incorvaia sembra più una promessa d’amore nei confronti del compagno Edoardo lavassi. L’ex gieffina ha esternato il suo enorme desiderio di sperimentare ancora più intensamente e quotidianamente la storia d’amore con il fidanzato. Micol ha inizialmente spiegato di essersi spaventata un po’ all’idea di vivere con un uomo in quanto si tratterebbe di un’esperienza mai fatta prima e di grande importanza. Infine ha rivelato che prima di procedere con la vera e propria convivenza lei e Tavassi quest’estate faranno una sorta di test: conviveranno per un mese in Sicilia, dai genitori di lei, per essere sicuri di fare la cosa giusta.

Sulla volontà di Edoardo invece non ci sono dubbi: più volte l’ex gieffino ha espresso la volontà di vivere con la compagna sin dalla fine della loro esperienza al GF Vip e recentemente lo ha fatto pubblicando a sua volta un’intensa lettera dedicata a Micol su Dipiù.

La lettera di Edoardo Tavassi