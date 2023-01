GF Vip 7, immunità pilotate? Tavassi apre un caso, regia interviene

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Tavassi ha espresso i suoi dubbi sulla scelta dei preferiti resi immuni prima delle nomination. Il gieffino è apparso abbastanza sospettoso su come vengono selezionati i concorrenti a cui dare l’immunità, tanto che sui social network ora i telespettatori stanno esprimendo gli stessi suoi dubbi. C’è chi, però, fa notare che Edoardo potrebbe semplicemente avere dei sospetti sulle scelte prese dai suoi coinquilini, non trovandole giuste.

Facendo il punto della situazione Alfonso Signorini, prima delle nomination della 28esima puntata, ha rivelato gli immuni scelti dagli stessi gieffini: Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Orietta Berti ha deciso di dare l’immunità a Oriana Marzoli, invece Sonia Bruganelli l’ha data ad Antonella Fiordelisi. A generare i dubbi di Tavassi sarebbero stati gli immuni scelti dalla Casa. Pertanto, non si comprende se il gieffino abbia sospetti sui suoi coinquilini oppure sugli autori.

Sta di fatto che la regia del GF Vip 7 ha deciso di censuare il discorso fatto da Edoardo. Quest’ultimo ne ha parlato in cucina con Davide Donadei e Micol Incorvaia: “Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini… e perché?”. Infatti, sono stati scelti solo quattro uomini. A dargli corda ci ha pensato Micol, la quale si è detta d’accordo: “Eh, questo è”. Invece, Davide ha tentato di trovare una spiegazione: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”.

A questo punto, Tavassi è andato avanti con la sua teoria: “Perché è così. Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia di… e dici ‘allora facciamo quattro maschi”. Nel corso delle nomination, in effetti, proprio Edoardo ha esposto una sua lamentela: “Allora io faccio il nome di Sarah. A te non piace la motivazione, ma io non un ho rapporto con lei. Se poi mi metti tra i preferiti altri o mi elimini chi voglio nominare”.

In questo modo, il fratello di Guendalina Tavassi ha fatto notare di avere delle difficoltà a scegliere chi nominare, in quanto il nome da lui scelto è stato reso immune. Alfonso Signorini ha prontamente risposto alla lamentela dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, facendogli notare che sono loro stessi a scegliere in Casa a chi dare l’immunità, oltre a quelle date da Orietta e Sonia.

La risposta del conduttore non ha pienamente soddisfatto Tavassi, il quale ha espresso tutte le sue perplessità parlandone con Micol e Davide dopo la puntata. Edoardo ha voluto ipotizzare che alla fine a scegliere i preferiti sarebbero gli autori per salvare chi rischia di uscire al televoto? C’è chi ha visto nel suo discorso il sospetto su un determinato concorrente finito tra gli immuni.

Secondo un telespettatore Edoardo avrebbe dei dubbi sul motivo per cui Attilio è finito tra i preferiti. In particolare non credeva che Romita avessero potuto dare l’immunità a Romita. Chiedendo, in seguito, ai suoi coinquilini delucidazioni pare abbia capito che, in effetti, molti di loro hanno regalato questa immunità al giornalista.

In ogni caso, Tavassi ha appena acceso un caso, anche perché i telespettatori hanno avanzato più volte delle lamentele per via delle immunità, che limiterebbero i concorrenti durante le nomination e che servirebbero invece a salvare determinati Vipponi che rischiano di uscire al televoto.

