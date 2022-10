Giulia Salemi, nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 7, come sempre ha tenuto monitorati i social e le tendenze del web, ora offrendo degli spunti ad Alfonso Signorini ora aggiungendo un qualcosa in più proveniente dalla rete al racconto delle dinamiche del reality show di Canale Cinque. In studio si è presentata con una longuette in jersey aderente abbinata ad un crop top a fantasia azzurra e bianca. A che casa di moda si è affidata l’influencer? E, laddove qualcuna volesse acquistare i capi sfoderati dall’italo-persiana, quanto dovrebbe sborsare?

Si parta con il dire che l’outfit per il quale ha optato Giulia è made in Italy al cento per cento ed è frutto della creatività del brand Ssheena il cui carattere distintivo è quello di proporre capi dalla curvilinearità spiccata, caratterizzati da una doppia “s” che si manifesta in svariati modi. Capitolo prezzo: non si tratta di prodotti alla portata di tutti. Chi vuole mettersi nel proprio guardaroba la gonna sappia che dovrà mettere sul piatto 565 euro. Spostandosi sul top, la cifra da sborsare è pari a 460 euro. Dunque, se la matematica non è un’opinione – e non lo è – per l’abbinamento completo top e gonna si arriva a toccare 1.025 euro. Si diceva poc’anzi, non proprio abiti che tutti si possono permettere.

Giulia Salemi promossa al Grande Fratello Vip 7

Signorini ha deciso di puntare su Giulia Salemi al GF Vip 7, ritagliando per lei un ruolo inedito in studio: l’esperta social. Al momento la prova è stata superata a pieni voti: l’influencer è spigliata, riesce a cogliere i commenti della rete utili alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia e ogni tanto si intrufola nei dibattiti per dire la sua con i tempi giusti.

Lo stesso discorso non lo si può fare per Orietta Berti, colei che ha rimpiazzato Adriana Volpe nel ruolo di opinionista. La cantante è troppo spesso autoreferenziale e poco incisiva: un pesce fuor d’acqua, come si suol dire. Resta un grande punto interrogativo? Perché la Volpe, che ha dimostrato di essere perfetta per il ruolo, ha dovuto lasciare il posto a Orietta?