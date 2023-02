GF Vip 7, Ginevra ferma la sua Fashion Week: “Minacce di morte”

Problemi per Ginevra Lamborghini, che si ritrova sotto i feroci attacchi degli haters per via di un parere che ha dato su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7. L’ex gieffina e sorella della famosa Elettra Lamborghini ha espresso le sue opinioni in una nuova intervista per Casa Chi. Da quel momento in poi, sono giunte tra i suoi messaggi offese e minacce di morte abbastanza pesanti. Così spesso si va oltre un programma televisivo, che come dice Ginevra è semplicemente un gioco.

Non sono opinioni o semplici commenti negativi da parte di questi telespettatori, bensì di insulti e molto altro. A parlarne ci pensa la stessa Ginevra, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. L’ex gieffina si ritrova costretta a interrompere per un momento la sua esperienza al noto evento italiano di moda Milano Fashion Week, come inviata di Chi Magazine, per riprendere questi haters. La Lamborghini appare davvero sconvolta dai messaggi che sta ricevendo nelle ultime ore.

“Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e potrete argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea”

Questa la triste frase che Ginevra riporta per far che genere di messaggi sta ricevendo in queste ore: “Spero che tu Ginevra muoia alla Fashion Week perché sei ridicola”. Una frase orribile, che di sicuro i beniamini di questi hater non approverebbero. Il sostegno dato un giocatore di un reality è importante, ma gli insulti sono alquanto inutili. La Lamborghini ci tiene a spiegare, inoltre, che i suoi commenti non andavano ad attaccare la persona in sé ma la modalità di gioco.

“Io non mi permetto di giudicare la persona, non lo farò mai. Io ho giudicato, anzi neanche ho giudicato, ho espresso una mia opinione su un giocatore. Non sono arrivata a offendere in modo personale. Dobbiamo un attimo tornare ai ranghi eh. Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti al riguardo. Vi ricordo che il Grande Fratello è un gioco, ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque”

GF Vip, Ginevra: gli attacchi agli Spartani prima delle minacce

Le critiche che Ginevra Lamborghini ha riservato durante la sua intervista riguardano gli Spartani. Non ha usato parole dolci per Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Innanzitutto, ha espresso il suo commento positivo su Antonella Fiordelisi, dichiarando che nonostante gli scontri è convinta che sia una persona buona. Non crede sia una cattiva ragazza, ma semplicemente “ha solo da imparare molto”. Proprio l’ex schermitrice sembra aver appena messo nei guai Antonino Spinalbese nelle scorse ore.

Ed ecco che a un certo punto dell’intervista si è schierata dalla parte dei Persiani. Nella Casa di Cinecittà si sono creati due gruppi distinti e separati, cosa che porta i telespettatori a schierarsi. Gli Spartani sono Tavassi, Onestini, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Milena Miconi. Invece, i Persiani sono Antonella, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

Fosse stata ancora una concorrente, Ginevra non ha dubbi: si sarebbe inserita nel secondo gruppo. “Io sono totalmente Team Persiani”, ha dichiarato, dando anche le sue spiegazioni. Ha definito gli Spartani “pecoroni”, tra i quali se non la si pensa “come il gregge vieni etichettato”. A detta sua, al contrario, tra i Persiani ogni concorrente avrebbe conservato la propria individualità.

In futuro, cercherà però di capire meglio come mai c’è ancora tensione da parte di Antonino verso Nikita, sebbene facciano parte dello stesso gruppo. Ed ecco che si è scagliata direttamente contro due elementi degli Spartani: Tavassi e Onestini.

“Onestini non mi piace. È l’alter ego maschile di Oriana e lo trovo aggressivo. Mi ha accolto chiedendomi chi mi ero fatta di Bologna, elencando i suoi amici e tra questi un mio vicino di casa. Tavassi è un boss e un grande leader. Ma in realtà è un grande stratega che mi ha chiesto se la coppia con Micol fuori funziona mentre lo stavo truccando. Secondo me è molto furbo e quando essere cattivo lo è anche troppo. Per tutto il gruppo di Sparta non ho parole per la cattiveria e il basso livello”

Dopo queste sue condizioni, sono partiti vari insulti e minacce per Ginevra.