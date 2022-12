GF Vip 7, gaffe su Pretelli e Gregoraci (video): pioggia di critiche

I telespettatori più affezionati e attenti della storia del Grande Fratello Vip si ricorderanno di certo come Pierpaolo Pretelli, prima di conoscere e diventare il fidanzato di Giulia Salemi, aveva avuto un mezzo flirt con Elisabetta Gregoraci. Il modello e ex velino e la soubrette non si erano in realtà mai spinti troppo oltre, e la stessa Gregoraci aveva negato categoricamente qualunque tipo di coinvolgimento. Tuttavia la loro vicinanza era palese agli occhi di tutti e il fatto che Elisabetta Gregoraci non provasse le stesse emozioni verso Pretelli aveva fatto parecchio soffrire quest’ultimo.

Come è andata a finire, ovviamente, lo sanno tutti. Poche settimane dopo lo scoppio di questo presunto flirt, Pierpaolo Pretelli avrebbe conosciuto per la prima volta Giulia Salemi, diventando l’uomo più importante della sua vita. Fra i due si era da subito sviluppata una chimica invidiabile e, in men che non si dica, i due concorrenti (rapidamente rinominati “Prelemi” dai fan del programma) avevano iniziato a “darci dentro” con tenerezze, baci e abbracci.

Ad onor del vero, in ogni caso, anche fra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci era scattato un bacio in bocca all’interno della casa. Non si era però trattato di un gesto, come dire, spontaneo e romantico, ma bensì di un momento in piscina fra i due legato ad un innocente gioco. Tanto era bastato, ovviamente, per scatenare commenti e fantasie particolari da parte degli utenti del web.

Com’è ovvio, alla luce dei trascorsi, Giulia Salemi non ha molto piacere a sentir parlare della Gregoraci, a maggior ragione quando si ci si riferisce al suo rapporto con il fidanzato. Ebbene, il Grande Fratello Vip ha voluto giocare a Giulia Salemi un tiro mancino a proposito, nel corso della puntata del GF Vip di stasera. Quando Pierpaolo Pretelli è stato accolto in studio in veste di opinionista sostituto di Sonia Bruganelli, infatti, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare al pubblico le immagini del suo romantico percorso con Giulia Salemi. La clip mandata in onda, tuttavia, è stata “per errore” proprio quella del focoso bacio in piscina che Pretelli aveva scambiato con la Gregoraci. Giulia Salemi non si è comunque scomposta più di tanto, sottolineando che dal GF Vip se lo sarebbe aspettato. Chi l’ha presa male sono stati i fan dei Prelemi!

Le immagini hanno scatenato una pioggia di critiche sul programma. Che fosse uno scherzo o meno poco importa, sono stati comunque in tanti i fan di Salemi e Pretelli ad aver visto la scelta autoriale come una mancanza di rispetto nei loro confronti. “Dopo due anni siete solo dei pagliacci!”, “A na certa è vergognoso”, “Non conoscete proprio il significato della parola rispetto”: questi sono solo alcuni dei tweet apparsi in merito. Qui il video di quanto accaduto in puntata.