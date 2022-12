GF Vip 7, ex Vippone smonta il cast: il discutibile confronto

Davide Silvestri è un ex concorrente del Grande Fratello Vip, arrivato vicino alla vittoria durante la scorsa edizione. In una nuova intervista per Casa Pipol, l’attore non spende belle parole per gli attuali Vipponi che si trovano dentro la Casa di Cinecittà. Non solo, racconta in parte un retroscena sulla sua esperienza. Innanzitutto, Davide ci tiene a precisare che non sta seguendo molto il reality show di Canale 5 per via dei suoi impegni lavorativi.

Per quel poco che comunque è riuscito a vedere, questo cast non lo convince proprio. A detta di Silvestri ci sarebbe un problema evidente all’interno della Casa di Cinecittà attualmente: mancherebbe la vena artistica.

“Forse manca la parte artistica. Ho fatto pochi litigi, ho cercato di evitare i litigi. Quest’anno vedo solo la ricerca di baci, di relazioni. Manca la parte artistica dell’anno scorso, quella che facevamo io e Alex (Belli) con Soleil (Sorge), Katia Ricciarelli. Quella parte creativa, che poteva dopo un po’ stufare la gente. La gente si lamenta, però vuole vedere. Non mi sembra che ci siano persone, dal punto di vista artistico, creative. Io magari poi stufavo con la mia parte artistica. Per carità, può stufare”

Davide Silvestri ci tiene a precisare, nonostante questo, che è giusto che ogni concorrente faccia quello che sa fare e quello in cui crede. Di sicuro molti dei telespettatori che hanno ampiamente criticato e attaccato Alex Belli e il suo amore libero, durante la scorsa edizione, non saranno d’accordo con lui. L’attore crede che qualcuno al GF Vip 7 cerchi anche di imitare il suo collega.

Tra tuti i concorrenti di questa settima edizione di sicuro non gli piace Antonino Spinalbese, invece trova divertente Oriana Marzoli.

Grande Fratello Vip, retroscena su Davide Silvestri: problema intimo nella Casa

Nel corso di questo appuntamento, viene svelato un retroscena sul percorso di Davide Silvestri nella Casa di Cinecittà. I Vipponi firmano un contratto per un determinato periodo di tempo. Come capitato a questa settima edizione, anche la scorsa è stata allungata di vari mesi. È stato necessario, dunque, firmare un altro contratto e permettere ai Vipponi di decidere se proseguire con questa esperienza oppure no.

Ad esempio, Elisabetta Gregoraci e Aldo Montano hanno lasciato la Casa prima di Natale, non accettando così la variazione. Davide Silvestri ha avuto la loro stessa possibilità e ha anche palesato la sua idea di abbandonare il gioco. Gabriele Parpiglia al riguardo svela un retroscena.

“Non capivamo perché volesse abbandonare. Il problema derivava dal fatto che, essendo in 21/22 con un unico bagno… Diciamo che per problemi intimi voleva abbandonare”

Davide non vuole spiegare cosa è davvero accaduto: “Se entro nel dettaglio è finita”. L’ex tronista Giovanna Abate, conduttrice di Casa Pipol, ipotizza che si sia trattato di un problema simile a quello riscontrato da Enzo Paolo Turchi all’Isola dei Famosi. Il marito di Carmen Russo abbandonò il reality a causa del terribile dolore fisico causato da un violento attacco di emorroidi.

Ma non è questo il problema che ha colpito Davide Silvestri: “Poi ve lo dico in privato, sennò facciamo un disastro”. Addirittura Parpiglia confessa che si è trattato di un problema “molto più grave”.