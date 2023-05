GF Vip 7, ex concorrente parla a sproposito: quando è meglio tacere

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” è finita da ormai un mese, ma sembra proprio che alcuni ex vipponi vogliano ancora andare avanti con le narrative iniziate in Casa. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, la quale ha lasciato un commento sul suo profilo Instagram che non è passato affatto inosservato. Ma, partiamo dal principio. Com’è noto, la Ferruzzi dentro la Casa aveva mostrato interesse per due ragazzi: Luca Salatino e Daniele Dal Moro. La diva era convinta di essere corrisposta da entrambi e, una volta accortasi che non era effettivamente così, ha cominciato ad accusarli di mancanza di coraggio nel rivelare di essere attratti da una donna trans.

In modo particolare, Elenoire ce l’ha avuta a morte con Dal Moro. Una volta uscita dalla Casa, infatti, nei mesi successivi, non si è mai risparmiata negli attacchi contro di lui, insinuando ancora una volta che tra loro due ci fosse stato qualcosa e che il veronese semplicemente non volesse ammetterlo. Ad ogni modo, quando anche Daniele ha abbandonato il gioco, i due avevano avuto modo di sentirsi e chiarire la situazione. Peccato che, dopo aver fatto pace con il 32enne, la Ferruzzi abbia cominciato a pubblicare foto ambigue insieme al ragazzo e a destare nuovi dubbi sulla natura della loro relazione.

Elenoire Ferruzzi e la sua verità sul rapporto con Daniele Dal Moro

Da lì, pare che l’imprenditore si sia definitivamente stancato, dato che la showgirl ha confessato, durante un’intervista radiofonica, di essere stata ignorata da lui durante la festa di fine produzione del GF Vip. Tanto è bastato per riscatenare la furia di Elenoire, che ha nuovamente iniziato con le sue insinuazioni, spingendosi anche oltre.

“I baci con Daniele sotto le coperte ci sono stati, il GF li ha sempre nascosti“, ha commentato un utente una sua foto. Al che, la Ferruzzi ha risposto con l’emoticon degli applausi, confermando la versione sostenuta dalla seguace. Insomma, nonostante Daniele abbia sempre dichiarato come da parte sua ci fosse stata sempre e solo amicizia, Elenoire continua imperterrita con la sua verità, addirittura dichiarando che tra i due ci siano stati anche dei baci.

no no no no io mi sento male pic.twitter.com/Urs2X5gluW — ᴀɴɴɪɴa (@annettecastald) May 4, 2023

Questa dichiarazione ha fatto arrabbiare molti fan dell’ex vippone e anche la sua fidanzata, Oriana Marzoli, che ha deciso di togliere il segui su Instagram ad Elenoire, dopo aver letto il commento. C’è da dire, però, che non hanno tutti i torti. A distanza di mesi, queste continue allusioni hanno effettivamente stancato. Senza considerare come, le versioni di Elenoire continuino a cambiare, dicendo sempre tutto il contrario di tutto. Dunque, viene da chiedersi: questa storia avrà mai fine?