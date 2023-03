GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha sentito Elenoire Ferruzzi: ecco come è finita

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si è riconciliato a sorpresa con Elenoire Ferruzzi. Se durante il programma si era conquistato il soprannome di “ira veneta”, ora l’ex tronista di Uomini e Donne mostra un altro lato di sé più pacato. Probabile che lo stress accumulato nella Casa più spiata d’Italia stia andando a disperdersi, lasciando spazio alle riflessioni e alla voglia di tranquillità..

L’imprenditore veneto, durante uno space su Twitter, ha raccontato di aver parlato con Elenoire al telefono, avendo avuto con lei una chiamata di circa due minuti. Sempre secondo la versione di Dal Moro, Ferruzzi per almeno un minuto e mezzo gli ha chiesto scusa, aggiungendo di volergli bene. Da qui la scelta di Daniele di perdonarla per i numerosi attacchi rifilatigli nei mesi scorsi: “Sapevo che è buona. Non è una cattiva persona… Può sbagliare ma il cuore, l’anima della persona, è buona”

Nella Casa i due avevano stretto amicizia, ma poi il rapporto si era successivamente incrinato. Motivo? Elenoire aveva iniziato a provare un qualcosa in più rispetto a una amicizia normale, Daniele no. Una discrepanza che ha fatto deragliare il legame affettivo che si era creato. Così Ferruzzi, una volta uscita dal programma, ha iniziato a criticare aspramente Daniele. In un post aveva sostenuto che lui fosse falso e poco spontaneo nei confronti di Oriana Marzoli: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgamato tutti. I tuoi falsi litigi, le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei”.

Nella room su Twitter Daniele si è espresso anche su Oriana e si è detto propenso a partecipare con lei nella prossima edizione di Pechino Express. Secondo Dal Moro, Oriana sarebbe decisamente una partner migliore rispetto, ad esempio, a Edoardo Tavassi. Nonostante l’abbia nominata più volte, non si è lasciato sfuggire dichiarazioni particolari su di lei o sul loro rapporto.

Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria continuano ad essere amici

Uscito dalla Casa più spiata d’Italia Daniele si è chiarito anche con Edoardo Donnamaria. I due, nel reality, dopo aver stretto amicizia hanno avuto scontri accesi, allontanandosi. Il veronese, a un certo punto, ha tuonato: “Per me non sei più un amico, meglio se ti metti la lingua in cu***“. Fuori dal programma però si sono rivisti, archiviando le frizioni avute. Donnamaria lo ha confermato via social, spendendo parole al miele per l’ex tronista: “Ci siamo amati, ci siamo odiati. Presi per il c***, insultati, poi di nuovo amati. Da fuori, però, ho avuto la conferma che veramente ci tenesse tantissimo a me. Quindi per concludere: te voglio bene ira veneta, sei matto fracico”.